'Yerel seçimde kaybettiğimiz yerlerin travmasını henüz atlatamadık'

İktidar partisinde AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a erken seçime gidilmesi için baskı yapıldığı öne sürüldü. Erdoğan'ın ise yerel seçimlerde alınan sonuçlar yüzünden erken seçime şu an için soğuk baktığı iddia edildi.







Siyasetin gündemine oturan erken seçim tartışmaları sürerken, AKP çevrelerinde konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. Yeniçağ gazetesinin AKP kulislerine dayandırdığı iddiaya göre, Erdoğan'a parti içerisinde bir grubun erken seçime gidilmesi yönünde baskı yaptığı ileri sürülürken, Erdoğan'ın ise yerel seçimlerde alınan sonuçlar nedeniyle erken seçime gidilmesine çekinceli yaklaştığı iddia edildi.





AKP’Lİ YETKİLİ DOĞRULADI: KAYBETTİĞİMİZ YERLERİN TRAVMASINI HALA ATLATAMADIK





AKP'li bir yetkilinin kulislerdeki bu iddiayı doğruladığı belirtilirken, iktidar partisinin yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesini kaybetmesinin ve özellikle de tekrarlanan İstanbul seçiminin getirdiği travmayı halen atlatamadığı kaydedildi.





‘GENEL SEÇİM STRATEJİMİZİ MUHALEFET BELEDİYELERİNİN BAŞARISIZLIĞI ÜZERİNE KURMUŞTUK AMA…‘





Erdoğan'a erken seçim baskısı yaptığı iddia edilen grubu açıklamayan AKP’li yetkili, "Yerel seçimler sonrası genel seçime yönelik stratejimizi, muhalefetin kazandığı belediyelerin başarısızlığı üzerine kurma kararı alındı. Ancak bu stratejinin tuttuğu şu an için söylenemez. Çünkü iktidar olarak bizim de başarı noktasında ortaya koyabildiğimiz bir şey olmadı” dediği belirtildi.





‘YENİ PARTİLERİN DE ETKİSİ VAR’





Aynı ismin “AK Parti'yi yeniden bir çekim merkezi haline getirebilmiş değiliz. Bunda yeni partilerin de etkili olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun, AK Parti içerisinden yeni partilerin doğmasına izin verilmeyecekti" ifadelerini kullandığı aktarıldı.





‘NE ERDOĞAN NE PARTİ ERKEN SEÇİME HAZIR DEĞİL’





AKP’li ismin, Erdoğan'a baskı yaptığı iddia edilen grubun, erken seçime AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nden hemen sonra gidilmesini istediği, hem Erdoğan'ın hem de partinin psikolojik olarak erken seçime hazır olmadığını dile getirdiği kaydedildi.