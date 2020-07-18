Yeri ve zamanı geldiğinde bazı gerçekleri anlatacağım

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ve kurullarında liyakat aranması gerektiğini dile getirirken, önümüzdeki sezon ise yayıncı kuruluşun (BeIN Sport/Digitürk) ödemeleri yapıp yapmayacağına dair yapacağının belirsizlik olduğunu söyledi.







Fenerbahçe Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen Online Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.





ALİ KOÇ: "ONUN ADAMI, BUNUN ADAMI" DERKEN HÂLİMİZ ORTADA







Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve kurullarında liyakat aranması gerektiğini dile getiren Ali Koç, “Seçilmeden önce de seçildiğimiz zaman da TFF Yönetim Kurulu ile diğer kurulların teşekkül ile ilgili endişelerimizi ve itirazımızı, bunun verdiği zararı defalarca dile getirdik. 'Onun adamı, bunun adamı, şu takımın temsilcisi' gibi yaklaşım uzun vadede fayda getirmiyor." dedi.





Kulüp kontenjanından gelen ya da iş dünyasını temsil eden, fakat futboldan uzak insanların sadece isim federasyonda görev almasının sonuçlarının ortada olduğunu kaydeden Koç, "Liyakat üzerine kurulu yönetimler olması gerekiyor. Bazen bize oyunu kurallarına göre oynamadığımız söyleniyor. Bu doğru. Oyunu kurallarına göre oynamıyoruz." şeklinde konuştu.





NAKLEN YAYIN GELİRLERİNİN AKIBETİ BELİRSİZ





Bütün kulüplerin mali dar boğaza girdiğini değinen Ali Koç, "Ligde birkaç kulüp hariç, tüm kulüpler mail açıdan çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Büyük kulüplerin derdi ise daha büyük. Sıkıntıda olan bir sektörde pandeminin etkisi var. Yeni sezonda ne olacağı belirsiz." dedi.





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hükûmetin kendilerini dışladığını söyledi.





"Kombine, bilet ve loca satacağız, fakat ne olacağını bilmiyoruz." diyen Koç, "Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Geçen sezon indirim istemişlerdi ve bir sefere mahsus yüzde 15'lik indirim yaptık. Bu sezon hem Koronavirüs salgını indirimi istiyorlar hem de sonraki sezonlarla ilgili indirime gitmeyi istiyorlar." ifadelerini kullandı.





"DIŞLANIYORUZ, NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"





Koç, Şartnameye göre yayıncı kuruluş 3,1 milyar lira ödemesi gerekirken, yeni miktarın 1,7 milyara indiği ifade ediliyor. Biz, Kulüpler Birliği olarak bunların dışında tutuluyoruz. Tam ne olduğunu bilmiyoruz. Yayıncı kuruluşun önümüzdeki sezon ne yapacağı belli değil." diye konuştu.





"VERGİLER YÜZDE 15'TEN YÜZDE 40'A ÇIKTI"





Ali Koç, vergi oranlarının artırıldığını belirterek, "Vergiler yüzde 15'ten 40'a çıktı. Stopaj iadesi belirsizliği var. Stopajlar 6'ncı ya da 7'nci günde tamamen iade ediliyordu. Bizler de bunu amatör şubelerde kullanıyorduk. Bizim için can suyuydu. Bu çok iyi işleyen sistem ocak ayında kalktı. Yerine ne geleceği belli değil." dedi.





Fenerbahçe'nin bankalara olan borcunun ötelenmesine imkân tanınmadığına işaret eden Koç, "Kulüp olarak bu yapılandırmadan yararlanamadık. Geldiğimiz noktada yapılandırma yapmadan hayatımıza devam etmemiz söz konusu değil. Taşıma suyla değirmen döndürülmez, fakat buraya kadar döndürmeye çalıştık." şeklinde konuştu.





AZİZ YILDIRIM VE EKİBİNİ İMA ETTİ





İsim vermeden selefi Aziz Yıldırım'ın kulübün başarısız olmasını istediğini ima eden Koç, "Yönetim kurulu üyesiyken 2012'de ayrılmıştım. Başka bir kulübün efsane yöneticilerinden biriyle yemek yiyordum. Bana, 'Futbol öyle bir şeydir ki yönetimden ayrıldığın zaman senden sonra gelenlerin başarısız olmasını istersin' demişti. Ben de 'Ağabey herhalde sizin camiaya has bir şey. Bizim camiada olmaz' demiştim, son 2 senede yanıldığımı yaşayarak görüyorum."





Koç yeri ve zamanı geldiğinde bugüne kadar dile getirmekten imtina ettiği bazı gerçek bilgileri paylaşacağını kaydetti: "Kendi iç işlerimizde şeffaflık gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız. Böyle bir sürece girdik. Herhalde ilk adımları mali genel kurulda olur."