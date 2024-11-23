Samanyolu Haber /Gündem / Yerine kayyım atanan Cevdet Konak: Tebligatı imzalamıyorum, görevimi halk verdi /23 Kasım 2024 00:57

Yerine kayyım atanan Cevdet Konak: Tebligatı imzalamıyorum, görevimi halk verdi

Görevden uzaklaştırılan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, getirilen tebligatı imzalamadığını belirterek görevi halkın verdiğini belirtti. Konak "Bu yetkiyi hiçbir tebligat elimizden alamaz" dedi.

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İçişleri Bakanlığı, "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü görevden alarak, yerlerine kayyım atandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, polisin abluka altına aldığı belediye binası önünde açıklama yapan Cevdet Konak, "Kendi kameralarına kayıt yaparak okudular. Ben o tebligatı imzalamadım. Bu görevi, bu sorumluluğu, bu öncülüğü, bu sözcülüğü Dersim halkı vermiştir. Bu yetkiyi hiçbir tebligat elimizden alamaz" diye konuştu.

"En büyük hukuksuzluğu yaptılar, en büyük yasasızlığı yaptılar" diyen Konak, "Ben buradayım. Bir grup sivil polis, onlarca arabayla yolları kesti, benim trafikte aracımı hareket ettirmeme izin vermediler. Ben aşağı indim, 'Ne oluyor yolu niye işgal etmişsiniz' dedim 'Bakanlığın bir tebligatı var' dediler. Belediyenin bütün kurumları işgal edilmiş. Faşizmin fotoğrafı budur. AKP-MHP iktidarının fotoğrafı budur. İrade gaspı budur" ifadelerini kullandı.
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