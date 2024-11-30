Yerine kayyım atanmıştı: Dersim Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı





NE OLMUŞTU?

Yerine kayyım atandıktan sonra hakkında ev hapis kararı verilen DEM Partili Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orhan, "Gözaltına alınıyorum. Pertek Emniyetince" yazdı.Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası almasının ardından İçişleri Bakanlığı, 22 Kasım'da Dersim ve Ovacık Belediyelerine kayyım atayarak seçilmiş belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmıştı.Kayyım atanmasının ardından Dersim Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.