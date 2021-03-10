Yerli aşı başka bahara kaldı

Yerli aşı çalışmalarında hedefler tutturulamadı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Nisan'da hazır" dediği ancak son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sonbahar diye düzelttiği yerli koronavirüs aşısının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulaması başladı. Kayseri'de Erciyes Üniversitesinde koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci dozu gönüllüye uygulandı.





Kayseri’de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli inaktif aşının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulama başladı.





ERAGEM'de koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen yerli aşının Faz- 2 çalışmaları kapsamında ilk dozu ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) 175 gönüllüye uygulandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan Faz-2 çalışmasında ikinci doz uygulanmaya başlandı. İkinci dozu vurulan gönüllü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirtti.





ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, Faz-2 çalışmalarını Nisan ayı ortasında bitirmeyi planladıklarını kaydederek, "Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen ve Erciyes Üniversitemizde geliştirilen yerli aşımızın Faz-2 çalışmaları sürdürülmektedir. Bugün de Faz-2 çalışmamızda ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uyguluyoruz. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarımızda her şey çok güzel devam etmekte. Faz-1 çalışmasının başarılı bir şekilde geçtiği gibi, Faz-2 çalışmasının da başarılı geçeceğini ümit ediyor ve Nisan ayı ortasında da Faz-2 dozlamamızın biteceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.





ERDOĞAN NİSAN DEMİŞTİ





Erdoğan son olarak ocak ayında bir açılışta yaptığı konuşma sırasında “En geç nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız” demişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise daha sonrasında yaptığı açıklamada yerli aşının önümüzdeki sonbaharda elimizde olacağını açıklamıştı.





17 YERLİ AŞI ÇALIŞMASI VAR





Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle 17 yerli aşı çalışması başlatıldı. Bunlardan en hızlı ilerleyeni Erciyes Üniversitesince geliştirileni oldu. 5 Kasım 2020'de Faz-1 çalışmalarına başlandı ve şu an Faz-2 aşaması devam ediyor. Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçilmesi öngörülüyor. Üretime ise ekimde başlanacak.