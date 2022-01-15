Samanyolu Haber /Gündem / Yerli aşı Turkovac’a Almanya’dan vize yok /15 Ocak 2022 22:26

Yerli aşı Turkovac’a Almanya’dan vize yok

AKP Hükumeti’nin “yerli ve milli aşı” olduğunu belirtip halka dayattığı Turkovac, Almanya’dan olur alamadı. Almanya, Turkovac’ı olanların hiç aşı olmamış sayılıp ülkeye alınmayacağını duyurdu.

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Almanya, Türkiye’nin ilk yerli aşısı olan Turkovac’ı olanların ülkeye alınmayacağını duyurdu. Turkovac olanların hiç aşı olmamış sayılacaklarını belirten Almanya, AB’nin tanıdığı aşıları yaptıranların ülkeye girebileceklerini açıkladı.

HİÇ AŞI OLMAMIŞ SAYILACAKLAR
Türkiye’den sonra en çok Türk’ün bulunduğu Almanya, Türkler’e vize şartlarını güncelledi. Güncellemeye göre, ‘Almanya’da geçerli sayılan aşılardan yaptırmayanlar, hiç aşı olmayanlar; negatif testi olsa bile’ ülkeye alınmayacak. Turkovac aşısı olanlar Almanya’ya alınmayacak, hiç aşı olmamış sayılacaklar. AB’nin tanıdığı aşıları yaptıranlar ülkeye girebilecek.

VİZE OLANLARDAN DA ONAYLI AŞI TALEP EDİLECEK
Tam aşılarını olmayıp da, Almanya’ya girmesinde zorunluluk bulunanlar (duruşma, mahkemede şahitlik gibi) ancak bunu kanıtlarlarsa, karantina şartıyla girebilecek. Aşılarını yaptırmamış olanlar, vize başvurusunda bulunabilecek ancak vizesi olsa bile Moderna, BioNTech, AstraZeneca ya da Johnson&Johnson aşısı olmamışsa, Almanya’ya alınmayacak.

TURKOVAC’A SİNOVAC VE SPUTNİK MUAMELESİ
Sözcü’de yer alan habere göre Türk aşısı Turkovac da, Çin aşısı Sinovac ve Rus aşısı Sputnik gibi Almanya’da tanınmıyor. Turkovac yaptıranlar, iki dozunu bu aşıdan tamamlasa bile Almanya’ya alınmayacak. Türkiye’den seyahat kısıtlamaları sürdüğü için, koronavirüs kurallarına hep uyulması da talep edilirken, aşılarla ilgili Robert Koch Enstitüsü’nün sitesine bakılması önerildi. Bu sitede, AB’nin tanıdığı dört aşı dışında aşı bulunmuyor.

3. DOZ SONUÇLARI AÇIKLANMADI
Alman ARD televizyonu, Türk aşısı Turkovac’ın henüz bütün test sonuçlarının açıklanmadığını ve şüpheyle yaklaşımlar olduğunu duyurdu. ARD, Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin etkinliğini yüzde 100 olarak açıklamasına rağmen, aşının etkisinde şüpheler olduğunu duyurdu. ARD, bilim adamlarının çalışmanın üçüncü doz sonuçlarının açıklanmasını talep ettiklerinin altını çizdi.
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