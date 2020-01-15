"Yerli" diye Pininfarina'nın garajından bir araba seçtiler!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İtalya'dan getirilen modellerin "yerli otomobil" diye tanıtılmasına tepki gösterdi.





Bugün Habertürk'te yayımlanan makalesinde çarpıcı tespitlerde bulunan Altaylı, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) genel müdürü Gürcan Karakaş'ın elektrikli olacağı açıklanan aracın piline gereken önemi vermediğini belirtti.





Altaylı, Karakaş'ın şu ana kadar yaptığı tek şeyin İtalyan endüstriyel tasarım şirketi Pininfarina'nın garajından bir araç seçmek olduğunu söyledi.





ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN KALBİ PİL VE BİZ ORADA YOKUZ!





"Bizim Almanya kökenli CEO’muza göre pil önemsiz ve 'Bir yerden alırız' diyor ya. İşte pilin önemsizliği burada." ifadesini kullanan Altaylı, "Elektrikli otomobil demek pil demek ve biz orada yokuz.

Yani elektrikli otomobil konusunda da bugün patlamalı motorlarda ne ise öyle kalmamızı istiyor Bosch’tan gelen CEO." değerlendirmesinde bulundu.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın "yerli otoyu yapacak babayiğitler" dediği BMC, Turkcell, Anadolu, Zorlu gruplarının yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ortaklaşa kurduğu TOGG'nin genel müdürlük koltuğunda Gürcan Karakaş oturuyor.





Altaylı şöyle devam etti: "Pili başkasından alalım istiyor. Niye? diye merak ediyor insan. Pili de TOGG yapsın demiyorum, fakat en azından önemsizleştirmesinler bunu. Israrla vurgulasınlar önemini."





BU BİLE SANA GÜVENMEMEM İÇİN YETERLİ





"Bak Gürcan Karakaş Beyefendi." diyerek TOGG Genel Müdürü Karakaş'a hitap eden Altaylı, "Şimdiye kadar yaptığın tek şey Pininfarina’nın garajından bir araç seçmek oldu. Onu da büyük bir marifet yapmış gibi videolarla falan anlatıyorsun. Bu bile sana güvenmemem için yeterli. Çünkü kandırmanın küçüğü büyüğü olmaz." dedi.





İtalya'dan gemi ile getirilen biri sedan diğeri SUV model taşıtları Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Aralık 2019'da "yerli otomobil" diye tanıtmıştı.





Gösterişli tören sosyal medyada "yerli İtalyana muhteşem karşılama" şeklinde yorumlanmıştı.



