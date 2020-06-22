Samanyolu Haber /Gündem / Yerli hosting şirketi o ülkeye geçti /22 Haziran 2020 22:26

Yerli hosting şirketi o ülkeye geçti

Yerli hosting şirketi Natro'nun Belçika merkezli Team.blue'ya satışı için anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Yerli web hosting (İnternet sitesi ve alan adı barındırma) şirketi Natro'nun hisselerinin tamamının Belçika merkezli Team.blue'ya satışı için anlaşma imzalandı.

Natro'nun finansal danışmanlığını üstlenen Ventura Partners yönetici ortaklarından Kerim Kotan işlem sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Natro'nun yüzde 100 hisselerinin Team.blue tarafından alındığını belirtti. Satışın tutarı hakkında bilgi paylaşılmadı.

1999’da kurulan ve Türkiye web hosting sektörünün bir numaralı oyuncusu olan Natro’nun 120.000’den fazla aktif müşterisi ve 500.000’den fazla kayıtlı alan adı bulunmakta. Natro, sunduğu alan adı kaydı, web hosting, e-mail hosting, cloud sunucu ve çeşitli güvenlik çözümleri gibi yenilikçi internet hizmetleriyle tüketicileri ve şirketleri dijitalleştirmeye odaklı hizmetler vermeyi sürdürüyor.

Avrupa’nın önde gelen hosting oyuncusu olan team.blue ise bünyesinde Combell, TransIP, Register Group, UnoEuro, Hosting Ireland ve DanDomain gibi birçok farklı markayı barındırıyor. Avrupa’da toplam 10 farklı ülkede hizmet vermeye devam eden grup, 2 milyondan fazla KOBİ, küçük/ev ofis ve yazılım geliştiricilerine destek veriyor. team.blue, yazılım ve hizmet sektöründe yatırım yapan özel sermaye fonu Hg Capital’ın portföy şirketlerinden birisi.
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