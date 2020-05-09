Samanyolu Haber /Gündem / Yerli ilaç firması tarafından Koronavirüs tedavisi için ilaç geliştirildi /09 Mayıs 2020 23:53

Yerli ilaç firması tarafından Koronavirüs tedavisi için ilaç geliştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yerli bir ilaç firması tarafından Koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen ilacın satışına izin verildiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde yerli bir ilaç firması tarafından geliştirilen ilaca satış izni verildiğini açıklandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Altun, ilaca ilişkin herhangi bir ayrıntı vermezken, "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek" dedi.
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