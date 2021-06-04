Samanyolu Haber /Gündem / Yerli otoda yol ayrılığı /04 Haziran 2021 08:28

Yerli otoda yol ayrılığı

Yerli otomobil henüz yola çıkamadan büyük yara aldı. Yerli otomobil üretiminin önemli ortaklarından biri olan İnan Kıraç, ortaklıktan ayrıldı.

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Motorunun Almanya'nın sanayi devi Bosch'tan, bataryasının Çin'den ithal edileceği belirtilen "yerli otomobil" yola çıkmadan ortaklardan biri veda etti.

“Yerli otomobil” sloganı ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ (TOGG) çatısı altında bir araya gelen ortaklardan İnan Kıraç sermaye artırımına katılmadı.

TOGG’nin 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karara göre şirketin ödenmiş sermayesi artırıldı. Sermayenin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846 milyon 774 bin TL artırılarak 996 milyon 774 bin TL’ye çıkarıldı.

Sermaye artırımının akabinde ortakların hisse dağılımı değişecek. Kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık A.Ş.’nin TOGG’daki hisseleri diğer ortaklar tarafından devralınacak.

İNAN KIRAÇ ÇEKİLİNCE 3 ORTAĞIN PAYI YÜZDE 23’E YÜKSELDİ

TOGG’un ortaklarından Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu’nun payları yüzde 19’dan yüzde 22,8’e yükseldi. Diğer ortak Ethem Sancak’ın BMC’deki yüzde 25,1’lik payını Fuat Tosyalı’ya satmaya hazırlanması sebebiyle TOGG’de ortaklık yapısı yine değişebilir.

Sermaye artırımı sonrasında İnan Kıraç’ın sahibi olduğu KÖK’ün TOGG sermayesinde kalan yüzde 2,9 oranındaki payının yüzde 0,2’lik kısmı TOGG tarafından nominal bedelden satın alındı.

TOGG Genel Müdürü Gürcan Karakaş, elektrikli otomobilin motoronun Almanya’nın Bosch firmasından temin edileceğini, bataryanın ise Çin’den ithal edileceğini belirtmişti.
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