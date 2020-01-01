Yerli otomobil için 'Ön talep' adı altında halktan para toplanacak

İtalya’dan getirilerek görkemli bir şovla, 27 Aralık günü AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla, tanıtılan yerli otomobil için ön talep adı altında, halktan para toplanacağı öğrenildi. AKP’ye yakın Sabah gazetesinin haberine göre; Hükumet, Bursa Gemlik’te kurmayı planladığı fabrika daha faaliyete geçmeden ön talep fiyatlarını belirledi. İktidar, 30 ila 40 bin lira arasında olacak yerli otomobilin ön talebi başvuruları için gerekli işlemlerin yapılması adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) yazı yazacak.





TALEP TABANDAN GELDİ

Ön talep adı altında halktan toplanacak paranın, 2022’de seri üretimine geçileceği iddia edilen yerli otomobile, büyük kaynak sağlayacağını belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, kampanyanın tabandan gelen talepler doğrultusunda öne alındığını öne sürdü.





‘ŞİMDİDEN YILLIK KAPASİTE KADAR TALEP VARMIŞ’

Açıklamasının devamında Burkay, “Fabrikaya en büyük destek bu kampanya olacak. Şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adetlik kadar talep var. Bunun realize olması açısından ön alım kampanyası önemli bir adım olacak” dedi.





JET FADIL’I HATIRLATTI

Sabah’ın haberi sosyal medyada da gündem oldu. 1998 yılında görkemli bir televizyon şovuyla ‘İmza’ adlı yerli otomobil markası çıkaracağını iddia eden, Jet Fadıl lakaplı dolandırıcılıktan hükümlü, iş adamı Fadıl Akgündüz de, ön talep adı altında halktan yüklü miktarda para toplamıştı. Otomobil fabrikasının yerini dahi belirleyen Akgündüz’ün halkı dolandırdığı kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Jet Fadıl, büyük sükse yapan yerli otomobil kampanyasının ardından, bir çok proje adı altında aralarında Tanju Çolak, Cübbeli Ahmet gibi ünlülerin de olduğu çok sayıda insanı da dolandırmıştı.







