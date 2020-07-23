Samanyolu Haber /Gündem / 'Yerli' Otomobil ne kadar yerli? /23 Temmuz 2020 09:29

'Yerli' Otomobil ne kadar yerli?

İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikayla ilgili yaptığı haberini, günün önemli gelişmeleri arasında servis etti. 'Yerli' otomobile yabancı katkı TOGG'un Ceo'su tarafından açıklandı.

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, İngiliz basınında yer aldı. İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Telegraph'ın internet sitesinde "günün fotoğrafları" başlığı altında Türkiye'nin yerli otomobiline yer verildi. Haberde, yerli otomobilin üretileceği tesisin Bursa'da kurulacağı bilgisi paylaşıldı. The Telegraph haberinde, "Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili TOGG'un mühendislik, tasarım ve üretim merkezinin temel atma töreni, Türkiye'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi" denildi.

Telegraph'ın Bursa'daki üretim tesisinden yer alan bir fotoğrafla yayınladığı haberi, TOGG da resmi sayfasından paylaştı.

TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş 'yerli' otomobile yabancı katkısını açıkladı.

Elektrikli motor: Alman Bosch

Batarya: Çin

Araç entegrasyonu: Alman EDAG

Şasi sistemleri: İngiliz Myra

Tasarım: İtalyan Pininfarina
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