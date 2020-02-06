Yerli otomobil projesi için de Varlık Fonu devreye giriyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş üyeleri arasında yer alan ve yerli otomobil tanıtımını da katılmayan İnan Kıraç'ın hisselerine Türkiye Varlık Fonu'nun talip olduğunu öne sürdü.



Yılmaz, " TOGG'un finansal ortaklığı; yüzde 5 hisseyi temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, her biri yüzde 19'ar hisse ile 'Zorlu, Anadolu Grubu, Turkcell, BMC ve Kök Grubu' patronajında ilerleyecekti. Kök Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç 'sağlık' gerekçesiyle istifasını TOBB'a sundu, ortaklıktan koptu. Kıraç'ın hisselerine Türkiye Varlık Fonu'nun talip olduğu konuşuluyor." düşüncelerini dile getirdi.





Yılmaz, "27 Aralık 2019 günü Bilişim Vadisi'nde yapılan görkemli TOGG tanıtım toplantısında ortaklardan yalnızca Kök Grubu katılmamıştı. 2022 yılı sonunda sedan ve kademeli olarak da ikinci modeli SUV'u piyasaya çıkaracak. Şunun şurasında 24 aydan kısa bir zaman kaldı." ifadesini kullandı.





Yılmaz, TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın 22 milyar TL yatırım yapılması planlanan yüzde 100 elektrikli otomobilin yerlilik oranıyla ilgili "TOGG'un şu anda yüzde 19 ile yüzde 63 olan yerlilik oranı artacak. İlk model için yüzde 50 sözü verdik. İkinci, üçüncü modellerde yüzde 68'e çıkaracağız." bilgisi paylaştığını hatırlattı.





Ne olmuştu?

Yerli otomobil lansmanında üretici TOGG üyeleri arasında yer alan İnan Kıraç’ın sahneye çıkmamıştı. Yılmaz, “Bundan 3-4 ay önce Kıraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık sorunları nedeniyle projeden çekilmek istediğini bildirmişti. TOGG'da elektrikli minibüs, otobüs gibi ticari araçlar üreten tek otomobil sanayicisi Kıraç, törene gölge düşürmemek için 'ayrılma kararını' ilan etmeyi ötelemiş” diye yazmıştı.