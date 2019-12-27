Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte İtalya'dan getirilen yerli otomobil! /27 Aralık 2019 18:16

İşte İtalya'dan getirilen yerli otomobil!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, İtalya'da tasarlanıp üretilen otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergiledi. Tören alanında otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

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Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli otomobil, bugün görücüye çıktı. Tören alanında yerli otomobilin teknik özelliklerinin detayları da ilk kez paylaşıldı. 

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. 

Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.


Ayrıca, “Holografik Asistan” teknolojisi 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak. 

Bu asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. 
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