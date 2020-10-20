Samanyolu Haber /Ekonomi / İsmi "yerli", bataryası Çin'den! /20 Ekim 2020 12:25

İsmi "yerli", bataryası Çin'den!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin "yerli otomobil" sloganı ile 2,5 milyar TL teşvik verdiği projede en kritik aksamdan biri olan batarya (pil) Çin'den ithal edilecek. Otomobilin motorunu ise Alman Bosch firması imal edecek.

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SAMANYOLUHABER- Elektrikli yerli otomobil teşviki alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) otomobilde bataryaların geliştirilmesi ve üretimi için Çinli Farasis ile mutabakat zaptı imzaladı.

Farasis'in yayımladığı bültene göre, Farasis tarafından üretilen Li-ion batarya hücreleri, TOGG ile birlikte geliştirilecek modüllere yerleştirilerek Türkiye'de üretilecek.

TOGG Genel Müdürü Gürcan Karakaş, "Elektrikli araçlar için temel teknolojilerden biri olarak görülen Li-ion bataryaların Farasis gibi bir oyuncu ile ülkemize gelmesi kritik önem taşımakta." dedi.

İSMİ VE TEŞVİK YERLİ, GERİSİ YABANCI
 
Karakaş daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Motor için Alman firması Bosch ile görüşüyoruz. Batarya için Çin ile anlaşacağız. Araç entegrasyonu Alman EDAG olacak. Şasi sistemlerini İngiliz firma üstlenecek. Tasarım için İtalyanlarla anlaştık."

TOGG'nin ortaklı şunlar: Turkcell (Çoğunluk hissesi yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın oturduğu Türkiye Varlık Fonu'na ait), BMC (Erdoğan'a yakın işadamlarından Ethem Sancak'ın şirketi), Anadolu (TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan), Vestel (Zorlu Holding-Ahmet Nazif Zorlu), Kök Grubu (İnan Kıraç). 

4 ortak yüzde 19'ar paya sahip. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ise yüzde 5'lik payı var. 

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