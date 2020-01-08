Yerli otomobilin sahte ikinci eli internette geziyor

Leboncoin'da anonim bir kullanıcı, geçtiğimiz günlerde Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobili satmak için ilan verdi.







Euronews'te yer alan haberde 2020 model elektrikli TOGG marka aracıyla 12 bin kilometre de yol yaptığını iddia eden kullanıcı, ilanı "Erdoğan tayyi" isimli bir hesaptan paylaştı.





Yerli otomobilin fotoğraflarını da paylaşan kullanıcının sahte ilanı henüz siteden kaldırılmadı.





5 Ocak tarihli ilanda, otomobilin fiyatı 30 bin euro olarak verildi.





Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), yerli otomobili 27 Aralık'ta Gebze'de düzenlenen törenle tanıtılmıştı.



