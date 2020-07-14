Samanyolu Haber /Ekonomi / Yerli otonun dışı İtalyan, içi Alman! /14 Temmuz 2020 14:04

Yerli otonun dışı İtalyan, içi Alman!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti Bursa İnegöl'de yerli otomobil fabrikası kurulacağını açıklasa da otomobilin ne kadar yerli olacağı şimdiden belli oldu.

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SAMANYOLUHABER- Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "yerli ve millî" diye duyurulan Türkiye'nin ilk otomobilinin tasarımının Alman şirkete yaptırılacağına işaret etti.

Altaylı bugün yayımlanan makalesinde, "Üstelik de çeyrek milyar (250 milyon) euro vererek. Sonra da sanki marifet yapılmış gibi bir de bunu duyuruyorsunuz." eleştirisini yöneltti. 

TOGG Genel Müdürü Gürcan Karakaş'ın "yerli" diye tanıttığı otomobilin İtalyan Pininfarina şirketi tarafından tasarlandığı ortaya çıkmıştı.

DIŞI İTALYAN, İÇİ ALMAN YERLİ OTOMOBİL!

Altaylı, "Bu yerli ve milli anlaşma ve hamle için TOGG’u (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) ve yöneticilerini kutluyorum. Yerli ve milli, dışı İtalyan içi Alman otomobilimiz için gösterdikleri çabaya minnettarım." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ ORTAK GİRİŞİM GRUBU'NUN ORTAKLIK YAPISI NE?

Turkcell, Vestel (Ahmet Nazif Zorlu), Anadolu Grubu (Tuncay Özilhan), BMC (Ethem Sancak) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğ (TOBB). 

Bursa'da minibüs ve midibüs imal eden Karsan'ın ortağı olan ve Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evli olan İnan Kıraç hisselerini geçen yıl devretmişti.
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