Samanyolu Haber /Gündem / Yerli savaş uçağı Kaan'da kriz: ABD'den motor alınamadığı için uçamıyor /28 Eylül 2025 11:08

Yerli savaş uçağı Kaan'da kriz: ABD'den motor alınamadığı için uçamıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı olarak bilinen Kaan’ın uçamadığını açıkladı.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN projesinde sıkıntılar olduğunu söyledi.  

'KAAN'IN MOTORLARININ LİSANSLARI DURDURULDU'
ABD tarafından uygulanan CAATSA yaptırımlarının müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığına dikkat çeken Fidan, KAAN savaş uçaklarında kullanılacak motorlara ilişkin lisansların durdurulduğunu ve üretime devam edilmesi için ABD Kongresi'nden onay beklenildiğini belirtti. 

Fidan "Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek."

SATIŞ İÇİN İMZA BİLE ATILDI AMA HENÜZ UÇAMIYOR
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) haziran ayında imzalanan anlaşma ile Endonezya'ya 48 adet KAAN satılacağını açıklamıştı. 

Sözleşme kapsamında uçakların teslimatı için 120 aylık süre belirlenirken, ABD'den tedarik edilecek motorlarda yaşanan sıkıntı, Endonezya'ya satılması planlanan uçaklara ilişkin tartışmalara neden oldu. 

Kendi yeteneklerimizi elbette geliştiriyoruz ancak hiçbir ülke, sadece kendi geliştirdikleri ile kendisi için yeterli hale gelemez." 

5. nesil yerli savaş uçağı projesi KAAN'ın ilk uçuşlarını ABD'den tedarik edilecek ve KAAN için dizayn edilmiş olan F-16 motorları ile gerçekleştirmesi, ilerleyen yıllarda ise Türkiye'de üretilen yerli motorlara geçiş yapılması planlanıyor. 
