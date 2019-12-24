‘Yerli’si İtalya’dan, ‘milli’si Araplardan

CELAL BAŞLANGIÇ - ARTIGERÇEK.COM





Vere vere tüketilmeyen bir “müjde” olmuştu yerli otomobil!





Örneğin 7 Şubat 2011’de sosyal medyadan paylaşılan bir haber linki:





“Yerli elektrikli otomobil hayali gerçek oluyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobil hayalini…”





Bir başka örnek 12 Aralık 2012’den:





“Erdoğan’ın test ettiği ilk yerli otomobil şubat ayında vitrinde. İşte sır gibi saklanan o otomobil…”





Geliyoruz 20 Kasım 2013’e. Başbakan hala Erdoğan.





“Başbakan Erdoğan’dan yerli otomobil çağrısı…”





Geliyoruz 19 Ocak 2014’e:





“Elektrikli ilk yerli otomobil 2017’de yollarda.”





2015 yılına gelinmiştir. Artık Erdoğan cumhurbaşkanı, Davutoğlu da başbakandır. 1 Haziran 2015’te hala yerli otomobil “müjde”si verilmektedir:





“Başbakan Davutoğlu’ndan yerli otomobil müjdesi.”





4 Mart 2016. Bu kez “müjde”yi veren bir bakandır:





“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobil için o gelişmeyi açıkladı: Bu yıl 40’ı üretilecek.”





Artık başbakanlıktan Davutoğlu gitmiş, yerine Binali Yıldırım gelmiştir. O da “müjde”yi 25 Şubat 2018’de verir:





“Başbakan Yıldırım yerli otomobil için tarih verdi: İlk örneğini 2019’da, seri üretimini 2020-2021’de bitirmiş olacağız.”





Sosyal medyada dönen ve hayli ilgi gören bir videodan alıntılandı bu mesajlar.





Videoda, Saray’dan beslenmeli yandaş Yeni Şafak Gazetesi’nin 2010’dan bu güne dek yaptığı “yerli otomobil yolda” haberlerinin duyurulduğu sosyal medya paylaşımının görüntüleri var.





2010’dan bu güne geçen yaklaşık 10 yılda Yeni Şafak tam 71 kez “yerli otomobil yolda” haberi yapmış. Son olarak da 20 Aralık 2019’da vermişler “müjde”yi:





“27 Aralık’ta dünyaya ilan edilecek otomobille ilgili merak edilenler… Herkes hayran kalacak… Muhteşem bir araç. Tasarımı ve özellikleri ile konuşulacak. 2022’de satışa sunulacak… Kör nokta uyarı sistemi… Panoromik cam tavan… Otonom sürüş sistemi… Tek şarjla 500 km menzil… Acil durum fren sistemi… ”





Yeni Şafak “yerli otomobil yolda” müjdesini vermeye başladığı 2010’dan bu yana tam üç başbakan değişmiş, sonunda başbakanlık da kaldırılmış. Ama hala herkesin gözü yollardaydı “yerli otomobil nerede” diye.





Sonunda yine “müjde”yi veren Yeni Şafak oldu; “27 Aralık’ta dünyaya ilan edilecek.”





“Milli otomobil”in “ön gösterimi” 27 Aralık Cuma günü Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde yapılacak. Böylece Türkiye’nin son başbakanı Yıldırım’ın “İlk örneği 2019’da” diye tarih verdiği “yerli otomobil” yılın bitmesine üç gün kala görücüye çıkmış olacaktı.





Gerçi ana muhalefet partisine kurulan “Saray’a çıkan CHP’li” ve Sinan Aygün kumpaslarına bir de “yerli ve milli otomobil”i ekleyince insan “erken seçim de yola mı çıktı” diye düşünmeden edemiyor.





Çünkü bu “yerli ve milli” otomobiller, uçaklar her seçim dönemi AKP’nin meydanlara sürdüğü, seçmeni boş hayallere sürükleyecek yalancı kozlardı.





Ama o da ne! Haber bomba gibi düştü ortaya. Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’in ortaya çıkardığına göre önümüzdeki günlerde Erdoğan tarafından “ön gösterimi” yapılacak olan “yerli ve milli” otomobil meğer İtalya’da tasarlanıp üretilmiş ve iki hafta önce Çeşme Gümrük Kapısı’ndan ülkeye sokularak büyük bir gizlilikle Gebze’ye getirilmiş.





Meğer en az 10 yıldır “Yerli otomobil geliyor” tantanasında sözü edilen “yerli otomobil” meğer İtalya’dan yola çıkmış, ancak Türkiye’ye varmış.





Bu olay bile Erdoğan AKP’sinin ne kadar zorda olduğunun, iç çatırdamalarından, oy kanamasından ne kadar büyük bir paniğe kapıldığının ve daha da büyük yalanlara ihtiyaç duyduğunun göstergesidir.





Erdoğan’ın yönettiği Türkiye’yi 2020’de daha büyük ekonomik çöküşler bekliyor. Hızı giderek artan zamlar önümüzdeki yıl yoksul halkın belini daha da bükecek.





AKP’nin içinden doğan ve doğacak olan yeni partilerle birlikte büyük kopuşlar yaşanacak iktidar partisinde.





Zaten son gelen anket sonuçları da AKP oylarındaki kanamayı gösteriyor. AKP seçmeninin yüzde 25’i “kararsız”a düşmüş. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne “evet” diyenlerin yüzde 25’i verdiği oya pişman.





Suriye’den Doğu Akdeniz’e, Libya’dan ABD’ye kadar koskoca bir coğrafyada dış politikası başarısızlığa uğramış bir Saray yönetimi var Türkiye’de. Bu gerçek her geçen gün daha fazla AKP seçmeninin kafasına vuruyor.





AKP’nin başarısızlığı ekonomiden dış politikaya kadar her alanda kendini gösterdikçe; muhaliflere, Kürtlere yönelik saldırılar güvenlik güçleriyle, yargısıyla, kayyımıyla daha da artıyor.





Böyle bir ortamda Erdoğan’ın AKP’si “İtalya’dan gelen yerli otomobil” kartını açıyor.





Bu arada bazı Arap ülkelerinin televizyonlarına verilen ilanlarda bir gökdelenler bir de Türkiye Cumhuriyeti pasaportu gösteriliyor; 250 bin dolara Türkiye’den ev alanlara yanında promosyon olarak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı verilecekmiş ya da 250 bin dolara T.C. yurttaşlığı alanlara yanında bir de ev vereceklermiş.





Erdoğan’ın AKP’si de ancak bu kadar “yerli” ve “milli” olur.





“Yerli” otomobil İtalya’dan, “milli” yurttaş da Arap ülkelerinden!