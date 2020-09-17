Samanyolu Haber /Ekonomi / Yerli ve milli çöküş /17 Eylül 2020 11:17

Yerli ve milli çöküş

Her fırsatta "yerli ve millî" vurgusu yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ziraat ülkesi Türkiye'ye tarımda ithalat rekoru kırdırıyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun hazırladığı rapor, tarımda dışa bağımlılığın nasıl arttığını gözler önüne serdi.

2020 yılının ilk 7 ayında 3,5 milyar dolar olan tarım ithalatının yıl sonunda 2 katına çıkacağını belirten Gaytancıoğlu, “AKP’li yıllarda Türkiye tarımı çok ciddi tahribata uğradı. Yerli ve millî bir çöküş yaşadı.” dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, pirinç ve soya ithalatındaki değişimin karşılaştırıldığı rapordu, 2020'nin ilk 7 ayında sadece 6 ürüne 3,5 milyar dolar ödendiği belirtildi. 

AYÇİÇEĞİ VE MISIR GİBİ ÜRÜNLERİN İTHALATINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR 

Raporda, Türkiye'nin üretebileceği ürünleri ithal etmekte rekor üstüne rekorlar kırdığına dikkati çekildi. 

“Türkiye, her bölgesinde yetişebilen buğday, arpa, mısır, pirinç gibi tahıllar, ayçiçeği, soya, palm, kanola gibi yağlı tohumlu bitkileri, tütün, pamuk gibi endüstri bitkilerini, mercimek, fasulye gibi bakliyatları bile ithal etmektedir.” denilen raporda, her yıl düzenli olarak yapılan tarım ithalatına 10 milyar dolar civarında para ödendiği belirtildi.

"İTHALAT İKİYE KATLANACAK"

Gaytancıoğlu, “2020'nin ilk 7 ayında sadece 6 ürüne (buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, pirinç, soya) 3,5 milyar dolara yakın döviz ödenmiştir. Yılın sonunda bunun iki katı olacağı beklenmektedir. Yine tahıllar, bakliyat ve yağlı tohumlarda genel beklenti salgın sebebiyle talebin yani tüketim talebinin önümüzdeki aylarda yüksek olacağı yönündedir.” diye konuştu.

"ÇİFTÇİ KAZANMALI Kİ ÜRETSİN"

"Nerede bir tarım ürünü ithalatı varsa arkasında mutlaka bir AKP yandaşı var." diyen Gaytancıoğlu, "Onlar kazanıyor, yerli üreticiler kaybediyor.” dedi. 

AKP'nin iktidar olduğu yıllarda tarımın çok ciddi tahribata uğradığını belirten Gaytancıoğlu, “Çiftçimizi yeniden üretmeye yöneltecek politikalara ihtiyaç var. Bunun için çiftçi borçları yeniden yapılandırılmalı, ürettikçe kazanılan politikalara geçilmeli.” ifadelerini kullandı.
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