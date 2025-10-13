‘Yerli ve milli’ yapay zekâ ‘Kumru’ yalan oldu: Doğru cevabı yok

En basit matematik problemlerinden, istiklal marşının yanlış yazımına; Iğdır’ın isminde “A” harfi bulunduğuna dair ısrarından Atatürk’ün Sakarya’ya kendi ürettiği Renault 12’yle gittiğine dair özgüvenli açıklamasıyla kullanıcılara adeta saç baş yoldurdu.









‘SEÇİME GİRSE CİDDİ OY ALIR’

“Yerli ve milli olduğu” iddiasıyla kamuoyuna duyurulan yapay zeka modeli Kumru, tanıtılmasının üzerinden bir hafta geçmeden kullanıcıların sorularına verdiği yanlış cevaplarla saç baş yoldurdu. Iğdır’ın isminde “A” harfi olduğunu iddia eden, 1+1 gibi en basit matematik problemlerini dahi yanlış cevaplayan Kumru, sosyal medyada alay konusu oldu.Merkezi İstanbul Esenler’de bulunan VNGRS adlı şirket tarafından geliştirilen yapay zeka modeli Kumru ai, başta Yeni Şafak ve NTV olmak üzere yandaş medya tarafından “yerli ve milli” başlıklarıyla kamuoyuna duyuruldu. Ancak kamuoyuna duyurulmasının üzerinden henüz birkaç gün geçmeden Kumru’nun kullanıcılara verdiği yanıtlar sosyal medyada alay konusu olmaya başladı.“Yerli ve milli” Kumru’yu kamuoyuna büyük ve geniş bir haberle duyuran Yeni Şafak gazetesi haberinde “ChatGPT’ye rakip olabilecek düzeyde metin işleme, özetleme ve soru-cevap gibi görevleri başarıyla yerine getiriyor” demeyi ihmal etmedi.Neredeyse hiçbir açıklaması, verisi ya da cevabı doğru çıkmayan Kumru’nun siyasi sorulara genelde AKP iktidarını ve Erdoğan’ı övücü cevaplar vermesi de dikkatlerden kaçmadı.Kumru’nun cevapları sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Bir sosyal medya kullanıcısı Kumru’nun kendinden emin cevapları için “eçime girse ciddi oy alır Kumru” derken, bir başka kullanıcı ise “Yapay zeka dediler, Kandıralı Ferdi çıktı” dedi.