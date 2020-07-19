Yerli yatırımcı piyasadan çekiliyor

Ekonominin dümeninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın olması ve sürekli Merkez Bankası ile piyasalara yapılan müdahaleler, yatırımcıları korkutuyor. Siyasete duyulan güvensizlik ve TL'deki aşırı değer kaybı sonrası yerli yatırımcı da yönünü dışarı verdi.







Karar'da aktarılan habere göre Türkiye'de yerleşik yatırımcıların, yurt dışına doğrudan yatırımları 48 milyar doları aştı. Bunların ülke dağılımı incelendiğinde, en büyük payı Hollanda'nın aldığı görülüyor. 2002'den bu yana Hollanda'daki yatırımlar, 14 milyar 7 milyon dolara ulaştı.





En çok yatırımın yapıldığı yıl 5 milyar 242 milyon dolarla 2015. En az çıkış 251 milyon dolarla 2002'de görüldü.





Yerli girişimcinin yurtdışında 132 ülkede doğrudan yatırımları bulunuyor. Bunların ülke dağılımı incelendiğinde, en büyük payı Hollanda’nın aldığı görülüyor. 2002'den bu yana Hollanda'daki yatırımlar, 14 milyar 7 milyon dolara ulaştı.





2012 yılından itibaren yatırımların hızlandığı Hollanda'nın, toplam yatırımlardaki payı da yüzde 29,09 oldu.





En çok yatırım yapılan ikinci ülke yüzde 13,86 pay ve 6 milyar 671 milyon dolarla Azerbaycan, üçüncü ülke yüzde 13,42 pay ve 6 milyar 460 milyon dolarla ABD.





Bu üç ülkeyi yüzde 6,26 payla İngiltere, yüzde 5,92 payla Almanya, yüzde 2, 73 payla Malta, yüzde 2,62 payla Lüksemburg, yüzde 2,24 payla İsviçre, yüzde 2,13 payla Rusya ve yüzde 1,54 payla İrlanda izliyor.





Komşulara yapılan yatırımlarda ise ilk sırada 442 milyon dolarla Irak bulunuyor. Bu ülkeyi 421 milyon dolarla Romanya, 240 milyon dolarla Gürcistan, 191 milyon dolarla Bulgaristan, 165 milyon dolarla İran, 137 milyon dolarla Yunanistan ve 17 milyon dolarla Suriye izliyor.





Türk girişimcilerin sektörel ilgisine bakıldığında ise ilk sırada özellikle 2013'ten sonra hızlanan madencilik ve taşocakçılığı yatırımları öne çıkıyor.