Samanyolu Haber /Gündem / Yerlikaya 'boykot' için 'darbe' dedi /02 Nisan 2025 09:28

Yerlikaya 'boykot' için 'darbe' dedi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, boykot çağrılarına tepki gösterdi. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Yerlikaya, "Parti içi kavgalarınıza ülkemizi alet etmeyin!" ifadelerini kullandı. Yerlikaya boykot için ekonomik darbe dedi.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez." dedi.

Boykot çağrılarının ekonomik bağımsızlığa yönelik bir sabotaj olduğunu belirten Yerlikaya, bu durumun binlerce insanın ekmeğiyle oynamak anlamına geldiğini ifade etti. "Türkiye kendi ayakları üzerinde durdukça, güçlü bir duruş sergiledikçe aynı oyunlar sahneye konuyor. Şimdi de 'boykot' diyorlar. Peki, kim kimi boykot edecek? Milletimiz kendi üreticisini, çiftçisini mi boykot edecek?" sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya, "Parti içi kavgalarınıza ülkemizi alet etmeyin!" diyerek muhalefete yüklendi. "Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır! Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir! Oysa biz ‘’Boykotla değil, üretimle büyürüz! Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez." ifadelerini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yerlikaya 'boykot' için 'darbe' dedi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:44:15