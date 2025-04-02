Yerlikaya 'boykot' için 'darbe' dedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez." dedi.





Boykot çağrılarının ekonomik bağımsızlığa yönelik bir sabotaj olduğunu belirten Yerlikaya, bu durumun binlerce insanın ekmeğiyle oynamak anlamına geldiğini ifade etti. "Türkiye kendi ayakları üzerinde durdukça, güçlü bir duruş sergiledikçe aynı oyunlar sahneye konuyor. Şimdi de 'boykot' diyorlar. Peki, kim kimi boykot edecek? Milletimiz kendi üreticisini, çiftçisini mi boykot edecek?" sözleriyle tepki gösterdi.





Bakan Yerlikaya, "Parti içi kavgalarınıza ülkemizi alet etmeyin!" diyerek muhalefete yüklendi. "Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır! Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir! Oysa biz ‘’Boykotla değil, üretimle büyürüz! Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez." ifadelerini kullandı.