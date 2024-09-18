Samanyolu Haber /Gündem / Yerlikaya’dan telefon kapattıran konuşma /18 Eylül 2024 23:23

Yerlikaya’dan telefon kapattıran konuşma

Geçtiğimiz hafta Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 109. Genel İdare Kurulu toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşmasının kayıt altına alınmamasını rica etti. Gerçek Gündem o konuşmaya ulaştı. İşte detaylar…

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz hafta Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 109. Genel İdare Kurulu toplantısına katıldı. İstanbul’da MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantı MÜSİAD’ın yurt içindeki 80 şubesinin başkan, başkan yardımcıları, temsilci ve üyeleri katıldı. Yerlikaya burada kamuoyuna açık bir konuşma yaptı.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Yerlikaya daha sonra ise MÜSİAD üyeleri ile baş başa bir değerlendirme toplantısı yaptı. Burada konuşan Yerlikaya konuşmasının kayıt altına almamasını rica etti. Yerlikaya burada düzenli göçmenlerin kayıt altına alınması ve çalışma izinleriyle ilgili bir çalışma yaptıklarını, iş insanları rahatlatacaklarını söyledi. İş insanlarından 35 gün gibi bir zaman isteyen Yerlikaya sorunun çözümü halinde iş insanlarının çok rahatlayacağını belirtti. Bu durum iş insanlarında ciddi bir heyecan yarattı.

‘İŞ ADAMLARININ SORUNLARI VAR’

Gerçek Gündem’e konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarını doğrulayarak, “İş adamlarının çalışma koşullarıyla ilgili sorunları var. Bu sorunları bizler dile getirdik. Sayın Bakan Düzenli göçmenlerin kayıtlı bir şekilde çalışma izinlerinin alınmasıyla ilgili bir çalışma yaptıklarını ve kısa sürede açıklayacaklarını söyledi” dedi.

‘KENDİSİ ZAMANI GELDİĞİNDE AÇIKLAR’

“Peki telefonlar neden kaldırıldı?” diye sorduğumuz Asmalı, “Sayın Bakan kendisinin açıklayacağı bir bilginin, yanlış aktarılmaması için kayıt altına alınmasını istemedi. Kendisi yeri ve zamanı geldiğinde çalışmalarını kamuoyuyla paylaşacaktır” ifadelerini kullandı.
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