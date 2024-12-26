'Yerlikaya’nın matematiği zayıf' çıktı: Suriyelilerle ilgili verdiği sayılar birbirini tutmuyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilki 4 Aralık, ikincisi 24 Aralık olmak üzere Aralık ayı içerisinde iki kez, Türkiye'de yaşayan ve ülkesine dönen Suriyeli mültecilerin sayısına ilişkin açıklama yaptı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Yerlikaya'nın açıkladığı rakamlardaki ve oranlardaki çelişkilere dikkat çekerek hesaplamalar yaptı.





'VERDİĞİ SAYILARDAN EN AZ BİRİ YANLIŞ'

Bildirci'nin yazısında dikkat çektiği hesap hatası şöyle:





"Yerlikaya, 4 Aralık’ta Türkiye’deki Suriyelilerin sayısını 2 milyon 937 bin olarak veriyor, 24 Aralık’ta ise bu sayıyı 2 milyon 920 bine düşürüyor; aradaki fark 17 bin. Ama Yerlikaya, AA’nın Editör Masası’nda aynen '9 Aralık’tan dün akşam itibarıyla yani 15 gün içerisinde kendi gönlüyle Suriye’ye göndermiş olduğumuz Suriyelilerin sayısı 25 binin üzerine geçti' diyor.





4 Aralık’ta verdiği sayıdan 25 bin çıkarınca Türkiye’de kalan Suriyelilerin sayısının 2 milyon 912 bine inmiş olması gerekiyor ama kendisinin açıkladığı kalanların sayısı 8 bin daha fazla. Hatta 25 bin sayısına 4-9 Aralık’ta ülkesine dönenler dahil olmadığına göre Türkiye’de kalan Suriyelilerin sayısı daha da az olmalıydı.





Bu durumda Yerlikaya’nın kalanlar ve gidenlerle ilgili verdiği sayılardan en az birinin yanlış olması gerek. Yerlikaya ya Türkiye’de kalan Suriyelilerin sayısını yanlış söylüyor ya da ülkesine dönenlerin sayısını fazla açıklıyor."





HALEPLİLERLE İLGİLİ HESAP DA TUTUMADI

Aynı hesap hatası Yerlikaya'nın Halepliler için verdiği rakamlarda da görülüyor. Bildirici bu hesaba da şu sözlerle dikkat çekti:





"Yerlikaya, 4 Aralık’ta, Türkiye’de bulunan Suriyelilerden kaçı Halepli?^' sorusu üzerine 'Yüzde 42’si yani 1 milyon 247 bin 432’si Halepli' demişti. 24 Aralık’ta ise '2 milyon 920 bin Suriyelinin yüzde 61’i Halepli, bunun sayısı 1 milyon 239 bin' ve 'Gelenlerin yüzde 60’ı Halepli olunca doğal olarak gidenlerin de şu ana kadar 11 bin 393’ü, hemen hemen yarıya yakını Halepli' diye konuştu. Bu sayıları neresinden tutup da anlatsam, bilemedim. 4 Aralık’ta açıkladığı Halepli sayısından, ülkesine dönen 11 bin 933 Halepli sayısını çıkarınca yaklaşık 1 milyon 236 bin sayısına ulaşmamız gerek ama Yerlikaya, kalan Haleplilerin sayısını 1 milyon 239 bin olarak açıklıyor. Gittiğini açıkladığı Haleplilerin sayısını, kaldığını söylediği sayıya eklesek yine Yerlikaya’nın açıkladığı sayılar birbirini tutmuyor.





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Yerlikaya’nın açıkladığı, Türkiye’deki Suriyeliler içindeki Haleplilerin oranının da yanlış olduğunu vurgulamalıyım.





Yerlikaya, Türkiye’deki Haleplilerin sayısını 4 Aralık’ta yüzde 42 olarak, 24 Aralık’ta ise önce yüzde 61, sonra da yüzde 60 olarak ifade etti. Halbuki Yerlikaya’nın 4 Aralık’ta açıkladığı 2 milyon 937 bin toplam Suriyelinin yüzde 42’si, 1 milyon 247 bin değil, 1 milyon 233 bin yapar. 24 Aralık’ta açıkladığı 2 milyon 920 bin Suriyelinin yüzde 61’i de 1 milyon 752 bin olur."





Bu hesaplar üzerine Yerlikaya'nın bürokratlarından aldığı tahmin edilen sayılar konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Faruk Bildirici, haberi yayınlayan gazeteciler için de "Gazeteci dediğin kuşkucu olur, her söylenilene hemen inanmaz; sorar, soruşturur" dedi.