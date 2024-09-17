Yerlikaya yakalandığını açıklamıştı; Baron Türkiye'den kaçmış kimsenin haberi yok

Gazeteduvar'dan Bahadır Özgür, kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan Fedlan Kılıçaslan’ın kaçtığını yazdı. Kılıçaslan'ın kaçışı boşanma davasının sonuçlanmasıyla ortaya çıktı. Mahkeme tebligat göndermek için Kılıçaslan'ı bulamadı.







Kara para aklama, yasa dışı bahis ve kumar çetesi lideri olduğu belirtilen Fedlan Kılıçaslan’la ilgili bir skandal ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Kasım 2023’de duyurduğu operasyonda tutuklanan Kılıçaslan, meğer serbest bırakılmış ve ülkeden kaçmış. Bu gelişme boşanma davası ilanıyla ortaya çıktı.





Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kasım 2023’te yaptığı açıklamada, Türkiye’nin çeşitli illerinde eş zamanlı düzenlenen yasadışı bahis operasyonlarında 59 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 38’inin tutuklandığını duyurmuştu. Yakalananlar arasında yasadışı bahis ve kumar ağıyla bağlantılı olduğu belirtilen Fedlan Kılıçaslan da bulunuyordu. Kılıçaslan, kara para aklama iddialarının merkezinde yer alıyor ve özellikle Balıkesir’deki faaliyetleriyle gündeme geliyordu.







Ancak, kamuoyuna tutuklandığı bildirilen Kılıçaslan’ın aslında serbest bırakıldığı ve ortadan kaybolduğu, 2 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan bir boşanma davası ilanıyla ortaya çıktı. İstanbul Anadolu 15. Aile Mahkemesi'nin yayımladığı ilanda, Kılıçaslan’ın adresine ulaşılamadığı gerekçesiyle boşanma ihtarının tebligat yoluyla iletilmesi gerektiği belirtiliyordu.







Bahadır Özgür "Eşi F.Z. 2018 yılından beri evli oldukları Fedlan Kılıçaslan’a boşanma davası açmıştı. Gerekçe sürekli seyahat etmesi, eve gelmemesi, çocuğuyla ilgilenmemesiydi. Ayrıca ilanda Fedlan Kılıçaslan hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle eşinin de olaya dahil edilip tutuklandığı ve hala sanık olarak yargılandığı belirtiliyordu. F.Z. aylık 200 bin lira nafaka, toplam 20 milyon lira da maddi ve manevi tazminat talep ediyordu.







Mahkeme davaya dair ihtarın ulaştırılması için Fedlan Kılıçaslan’ın adresinin tespit edilememesinden dolayı ilan yayımlamış. Yani devletin kamuoyuna Türkiye’deki en büyük bahis, kumar ve kara para aklama çetesinin baronu olarak duyurduğu isim, serbest bırakılmış. Şimdi de boşanma ihtarı için dahi ulaşamıyor.





Bir bahis baronu daha böylece devletin elinden uçup gitti. Geriye İçişleri Bakanlığı’nın güzel prodüksiyonlarla hazırladığı operasyon duyurusu videoları kaldı" diye yazdı.