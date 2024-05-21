Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığını, pazar günü de Başsavcılığa teslim edileceğini söyledi.



Bakan Yerlikaya, "Rapor kriminal, jandarma birlikte çalıştı. Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık. Bundan sonrası yargıda." dedi.



Diğer yandan Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında bir komiser daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına bulunan N.Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





