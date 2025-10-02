Samanyolu Haber /Gündem / Yerlikaya'dan 'göstermelik' torbacı operasyonu /02 Ekim 2025 10:00

Yerlikaya'dan 'göstermelik' torbacı operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde “torbacı” olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 189 kişinin gözaltına alındığını, 171’inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ’da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 189 şüpheli yakalanırken, 171 kişi tutuklandı, 18’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Baronlara dokunamıyor!..

Yerlikaya yaptığı açıklamada, operasyonların özellikle sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan “torbacılar”ı hedef aldığını belirtti. Bu aynı zamanda Uyuşturucu ticaretini yönlendiren 'Uyuşturucu baronlarına' dokunamadıklarının da bir itirafı. 
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

