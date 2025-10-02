Yerlikaya'dan 'göstermelik' torbacı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ’da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 189 şüpheli yakalanırken, 171 kişi tutuklandı, 18’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Baronlara dokunamıyor!..
Yerlikaya yaptığı açıklamada, operasyonların özellikle sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan “torbacılar”ı hedef aldığını belirtti. Bu aynı zamanda Uyuşturucu ticaretini yönlendiren 'Uyuşturucu baronlarına' dokunamadıklarının da bir itirafı.