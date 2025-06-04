Samanyolu Haber /Gündem / Yerlikaya'ya büyük suçlama: 'AKP döneminde İBB’deki soygunu ‘örtbas’ etti' /04 Haziran 2025 10:55

Yerlikaya'ya büyük suçlama: 'AKP döneminde İBB’deki soygunu ‘örtbas’ etti'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?” paylaşımlarının sonuncusunda İBB’de AKP döneminde yapılan bir soygunu belgeleriyle ifşa etti. Soygunu örtbas eden, soruşturulmasını engelleyen kişi ise o dönem İstanbul Valisi olan bugünün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya!

SHABER3.COM

AKP döneminde İBB, AKP il teşkilatına yasadışı olarak 59 araç tahsis ediyor. Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten hemen sonra 30 Eylül 2019’da, Teftiş Kurulu’na araç tahsisleri konusunu soruşturma talimatı veriyor. Müfettişler, Teftiş Kurulu Raporu’nu hazırlıyor, suçları ve kamu zararını tespit ediyor. Rapor, 17 Haziran 2020’de İstanbul Valiliğine gönderiliyor. Gereğinin yapılması isteniyor. Ancak İstanbul Valiliği hiçbir cevap vermiyor. Bunun üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı, 3 ay sonra İstanbul Valiliğine bir yazı daha gönderiyor. Raporun akıbetini soruyor. Valilik yine soruları cevapsız bırakıyor.

Peki o gün İstanbul Valisi kim? Bugün İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Ali Yerlikaya!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-9?

2017-2019 yılları arasında AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yasa dışı olarak tahsis ettiği 59 adet araçla ilgili Teftiş Kurulu’nu harekete geçirdiği için.

AK Parti’nin İBB’nin kasasına bağladığı hortumları kestiği için.

Peki bu soygun nasıl örtbas ediliyor???

-Ekrem İmamoğlu, Başkan seçildikten hemen sonra 30.09.2019’da, Teftiş Kurulu’na araç tahsisleri konusunu soruşturma talimatı veriyor.

- Müfettişler, Teftiş Kurulu Raporu’nu hazırlıyor, suçları ve kamu zararını tespit ediyor.

- Rapor, 17.06.2020’de İstanbul Valiliğine gönderiliyor. Gereğinin yapılması isteniyor.

- Ancak İstanbul Valiliği bir yanıt vermiyor.

- Bunun üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı, 14.09.2020’de İstanbul Valiliğine bir yazı daha gönderiyor. Raporun akıbetini soruyor.

- Valilik, o gün bugündür, rapor konusunda sus pus durumd !

O günün İstanbul Valisi, bugünün İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya’yı sus pus olmamaya, göreve davet ediyorum.

Susmak suça ortak olmak demektir!

Kamu zararının peşine düşen Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayıp, araç tahsisi yolsuzluğuna bulaşanları görmezden gelmek; görevi kötüye kullanmaktır!

Kaynak: Ekrem İmamoğlu’nun verdiği Soruşturma Talimatı Belgesi, Teftiş Kurulu’nun İstanbul Valiliği’ne gönderdiği resmi dilekçeler…

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yerlikaya'ya büyük suçlama: 'AKP döneminde İBB’deki... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:09