Yerlikaya'ya büyük suçlama: 'AKP döneminde İBB’deki soygunu ‘örtbas’ etti'

AKP döneminde İBB, AKP il teşkilatına yasadışı olarak 59 araç tahsis ediyor. Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten hemen sonra 30 Eylül 2019’da, Teftiş Kurulu’na araç tahsisleri konusunu soruşturma talimatı veriyor. Müfettişler, Teftiş Kurulu Raporu’nu hazırlıyor, suçları ve kamu zararını tespit ediyor. Rapor, 17 Haziran 2020’de İstanbul Valiliğine gönderiliyor. Gereğinin yapılması isteniyor. Ancak İstanbul Valiliği hiçbir cevap vermiyor. Bunun üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı, 3 ay sonra İstanbul Valiliğine bir yazı daha gönderiyor. Raporun akıbetini soruyor. Valilik yine soruları cevapsız bırakıyor.





Peki o gün İstanbul Valisi kim? Bugün İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Ali Yerlikaya!





CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:





Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-9?





2017-2019 yılları arasında AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yasa dışı olarak tahsis ettiği 59 adet araçla ilgili Teftiş Kurulu’nu harekete geçirdiği için.





AK Parti’nin İBB’nin kasasına bağladığı hortumları kestiği için.





Peki bu soygun nasıl örtbas ediliyor???





-Ekrem İmamoğlu, Başkan seçildikten hemen sonra 30.09.2019’da, Teftiş Kurulu’na araç tahsisleri konusunu soruşturma talimatı veriyor.





- Müfettişler, Teftiş Kurulu Raporu’nu hazırlıyor, suçları ve kamu zararını tespit ediyor.





- Rapor, 17.06.2020’de İstanbul Valiliğine gönderiliyor. Gereğinin yapılması isteniyor.





- Ancak İstanbul Valiliği bir yanıt vermiyor.





- Bunun üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı, 14.09.2020’de İstanbul Valiliğine bir yazı daha gönderiyor. Raporun akıbetini soruyor.





- Valilik, o gün bugündür, rapor konusunda sus pus durumd !





O günün İstanbul Valisi, bugünün İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya’yı sus pus olmamaya, göreve davet ediyorum.





Susmak suça ortak olmak demektir!





Kamu zararının peşine düşen Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayıp, araç tahsisi yolsuzluğuna bulaşanları görmezden gelmek; görevi kötüye kullanmaktır!





Kaynak: Ekrem İmamoğlu’nun verdiği Soruşturma Talimatı Belgesi, Teftiş Kurulu’nun İstanbul Valiliği’ne gönderdiği resmi dilekçeler…



