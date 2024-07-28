Samanyolu Haber /Dünya / Yeryüzü Mirasçıları Atina’da ümit dağıttı /28 Temmuz 2024 00:19

Yeryüzü Mirasçıları Atina’da ümit dağıttı

Sahnelendiği ilk günden bu yana gönüllerde taht kuran Ümit Nağmeleri, Yeryüzü Mirasçıları Müzikli Hasbihal ismiyle Yunanistan’ın başkenti Atina’da sahne aldı.

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Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) bünyesinde gerçekleştirilen Ümit Nağmeleri’nden bir grup öğrencinin yer aldığı program Yeryüzü Mirasçıları adıyla Atina’da sahnelendi.



Programın başlangıcında Prof. Dr. Mehmet Ateş'in hapishane döneminde yazdığı Mahpus romanı hakkında söyleşi ve imza töreni düzenlendi. Söyleşide sorulan sorulara cevap veren Dr. Ateş şunları söyledi: “Herkes hayatında düzenli ve planlı olmaya çalışmalı, yapacak çok şey var, sıraya koymadan ve planlamadan üstesinden gelmek kolay değil. İnsan neyi nasıl ve ne zaman halledebilirim demeli, düzenli zaman planlaması ile birçok işin üstesinden gelinebilir. Zaman göreceli bir kavramdır, üzerine iyi basarsanız genişler, size fırsatlar sunar.” Prof. Dr. Ateş, “Kitaplar devam edecek mi?” sorusuna şöyle cevap vererek devam etti: “Bu roman hapishane dönemi, sonrasında bir gaybubet dönemi var o da hazır: KAÇAK... Sonra Atina'ya yolculuk: YOLCU.. Sonra da Atina'da kalış: HANCI.... Yayınevinin planlamasına göre basılacak inşâallah.” Konuşmasında bir de sürpriz açıklayan Dr. Ateş; “Mahpus romanını Yunancaya çeviriyorum, inşâallah ekim kasım aylarında Yunanca basılacak. Tercümeyi kendim yapıyorum, Yunanca hocam da düzeltmeleri yapacak.” şeklinde konuştu.



İmza töreninin ardından gösterinin başlangıcını Zülfü Livaneli'nin "Merhaba" şarkısı ile yapan gençler, Yunanistan’a ümit dağıtmaya geldiklerini söylediler. Şarkılarıyla dinleyenleri coşturan sanatçılar, izleyicilerden de tam not aldı.



Programda ‘Mevla Görelim Neyler’ ve Nilüfer’in ‘Yolcu Yolunda Gerek’ şarkısı seslendirildi. Muhterem Fethullah Gülen’in bestelenen Aşılmaz şiiri de dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Müslüm Gürses’ten Biz Babadan Böyle Gördük şarkısıyla coşan izleyenler, program boyunca söylenen şarkılara eşlik ettiler.



Yunanistan’dan gençlerin de sahne aldığı gecede birbirinden güzel performansların ardından programın sonunda “Namın Duyulsun” parçası hep bir ağızdan söylendi.
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