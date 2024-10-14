Yeryüzü Mirasçıları'nın ABD turnesi New Jersey'de büyük coşkuyla başladı

Yeryüzü Mirasçıları ABD turnesine New Jersey’de düzenlenen büyük bir program ile başladı. New Jersey’deki Türk Kültür Merkezi (TCC) ile ortaklaşa düzenlenen Yeryüzü Mirasçıları programında, seyirciler yer yer ağlayıp yer yer halay çekti. Seyircilerin program sonunu beklemeden genç sanatçılara eşlik etmek için sahneye çıkıp halay çekmesi dikkat çekti.







Program Kuzeydoğu Amerika Sivil Platformu Başkanı Dr. Erkan Ertosun’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Yeryüzü Mirasçıları ABD turnesinin New Jersey’den başladığını hatırlatan Dr. Ertosun, genç sanatçıları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 4 gün kadar önce sahne alacak arkadaşlardan 6 tanesini evimizde yemekte misafir etme imkanı bulduklarını belirten Dr. Ertosun, “Bu gençleri, başka ağabey ve ablalarımızda misafir etme imkanı buldu. O yemeklerin birinde gelen arkadaşlarımızdan biri dedi ki; biz niçin bu program için geldik, niye burdayız biliyor musunuz? Sizin yıllarca emek verdiğiniz bu hizmetler devam ediyor. Bu iş devam ediyor, bunların hiçbiri boşuna gitmedi bu mesajı vermek için buraya geldi dedi.”şeklinde duygusal bir konuşma yaptı.













GENÇLER “MERHABA” İLE BAŞLADI





Genç sanatçıların sahne aldığı gösterinin başlangıcı Zülfü Livaneli'nin klasikleşen eseri 'Merhaba' ile yapıldı. Şarkıya çok sayıda izleyici de eşlik etti. Hemen ardından yine Livaneli'den bir eser vardı. Bu kez iki genç ses Mehlika ve Mehtap 'Sürgün' parçasını yorumladı.





Ümit Nağmeleri, Yeryüzü Mirasçıları ile bu yıl skeçlerle farklı sahne kurdu. Türkiye'nin içinden geçtiği hukuksuzluk dönemi hali ve hapishaneleri dolduran masumların yaşadıkları da sahnelendi. Medrese-i Yusufiye konseptinin sahnelendiği tiyatro bölümleri izleyicilerden tam not aldı. Özellikle 'Terörist' adlı oyunda söylenen şu çarpıcı cümle hafızalara kazındı; ''Hiç bomba atmamış, hiç adam öldürmemiş kişiden terörist mi olur?''













Programın en hüzünlü anlarından biri KHK'lı öğretmen Fadime Güler'in vefatından önce yazdığı 'Elveda' şiiriydi. Adıyaman'da din kültürü öğretmeni olan Fadime Güler, KHK ile öğrencilerinden koparıldıktan sonra amansız bir hastalık olan kansere yakalanır. Uğradığı zulme hastalığın eklenmesiyle zor günler geçiren Fadime Öğretmen, ruhunun ufkuna yürümeden önce 'Elveda' şiirini yazar. Geride gözü yaşlı bir eş ve iki evlat bırakan Fadime Öğretmen'in Elveda şiirini Nurefşan seslendirdiğinde salonda hüzün ve gözyaşı vardı.





GECENİN SUNUCUSU NİCHOLAS BİXA OLDU





Gecenin sunuculuğunu ise Türkçe Olimpiyatları’dan tanınan Nicholas Bixa yaptı. Programı sunarken kullandığı sempatik dil, seyircilerin büyük beğenisini topladı. Zaman zaman kendi hikayesini anlatan Nicholas, yaptığı Türkçe esprileriyle salondakileri güldürmeyi başardı.





Türkiye'nin zengin müzik kültürü, geniş bir yelpazede profesyonel sanatçıları aratmayan gençler tarafından icra edildi. Genç yetenekler Grup Yorum'dan 'Uğurlama', Manga'dan 'Dursun Zaman', Cem Adrian'dan 'Kül' eserlerini, büyük bir ustalıkla yorumladı.





Kırgızistan’dan Tariel, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 'Bir Yiğit Vardı' şiirini seslendirdi.





Amini, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bizim Şarkımız' şiirini, Türkçe Olimpiyatları ve IFLC sahnelerinden yetişen Xhoni 'Aşılmaz'ı, Tariel 'Kendine İyi Bak'ı yorumlayarak dinleyenleri Ahmet Kaya, Said ise 'İtirazım Var' şarkısıyla Müslüm Gürses yolculuğuna çıkardı.













Türkiye'nin renklerini yansıtan eserleri sadece Türkiye kökenliler seslendirmedi. Afrika'dan Amin ve Said, Orta Asya'dan Tariel, İlyas, Ayhan, Almanya’dan Nurefşan, Canada’dan Mehlika, Mehtap, Avrupa’dan Xhoni, Selma ve ABD’den Zülal ve Vildan Ümit Nağmeleri'nin kadrosundaydı.





Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen türküleri, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin bestelenen eserleri takip etti. Hocaefendi'nin 'Çıktık Dikenli Yollara, Geriye Dönmeyeceğiz' şiirini okuyan genç sanatçılar, gecenin finalini Hocaefendi'nin 'Bir Işık Sun' isimli eserinden bestelenen 'Namın Duyulsun' eseriyle yaptı.





Gece sonunda katılımcılar programı çok başarılı bulduklarını belirterek Ümit Nağmeleri'nin sanatın evrensel diliyle sadece şarkı ve türkü icra etmediğini, Hizmet Hareketi gönüllülerinin içinden geçtiği sosyal soykırım sanat ve müziğin diliyle geniş kitlelere ulaştırdığını ifade etti. Program sonunda seyirciler, başta sunucu Nicholas olmak üzere genç sanatçılarla fotoğraf çektirdi.





Yeryüzü Mirasçıları, NJ’nin ardından geniş bir coğrafyaya yayılarak 13 Ekim’de Washington DC, 15 Ekim’de Dallas, 18 Ekim’de San Francisco ve 20 Ekim’de Los Angeles’da sahne alacak.