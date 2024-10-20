Yeryüzü Mirasçları'nda duygusal anlar: 'Sevgiyle atılan tohumlar meyve verdi'

ABD turnesine New Jersey ve Washington DC’nın ardından Texas’ın Dallas şehrinde sahne alan Yeryüzü Mirasçıları, büyük ilgi gördü. Farklı ülkelerden bir araya gelen gençler şiir, şarkı ve skeçlerle süslenmiş muhteşem bir gösteri sergiledi. Yeryüzü Mirasçıları programında sahne almak için Arnavutluk’tan Dallas’a gelen ve Türkçe Olimpiyatları’ndaki başarılı performansı ile tanınan Selma, yıllar sonra Dallas’ta eski Türkçe öğretmeni ile karşılaşması ilginç görüntülere sahne oldu.







ATILAN TOHUMLAR MEYVE VERDİ



Sunucu Gazeteci-Yazar Nedim Hazar, Arnavutluk’ta yaşayan dönemin önemli din alimlerinden Hafız Sabri Koçi’nin torunu ve aynı zamanda Türk-Arnavutluk okullarından mezun olan Selma’nın sahneye çıkması ile birlikte ona çok ilginç bir sürpriz yaptı. Hazar, Selma’ya eski Türkçe öğretmenini hatırlayıp hatırlamadığını sordu, Selma ise eski öğretmenini çok iyi hatırladığını söyledi.





YILLAR SONRA SAHNEDE BULUŞTULAR

Bunun üzerine Hazar, seyirciler arasında oturan Ayşegül öğretmeni sahneye davet etti. Seyirciler arasından yer alan Ayşegül öğretmen, Selma’yı sahnede görünce hemen eski öğrencisine doğru giderek ona sarıldı.





Uzun süre birbirleri ile kucaklaşan Ayşegül öğretmen ile Selma göz yaşlarını tutamadı. Selma’yı sahnede gördüğünde yıllar öncesine, öğrencinsin Türkçe Olimpiyatları’na hazırlandığı günlere gittiğini belirte Ayşegül öğretmen “Selma benim en güzel günlerim, en özlenen günlerimdi. Yıllar önce sevgiyle emekle atılan tohumların meyve verdiğini bugün hep birlikte şahitlik ediyoruz.”şeklinde duygularını dile getirdi.







Selma ise eski öğretmenine sarıldıktan sonra “Bugün buradaysam Ayşegül öğretmenimin sayesinde buradayım. Türkçe’yi o öğretti bana ve tüm okula. Bizleri çok iyi yetiştirdi. Ona her şey için çok teşekkür ederim.”şeklinde konuştu.







Bir başka eski öğrenci Kırgızlı Tariel ise, Kırgız-Türk Okulları’nda Müdür Yardımcılığı yapan Şakir öğretmeni ile buluştu. Genç sanatçı, Yeryüzü Mirasçıları programından sonra eski öğretmeni ile bir araya gelerek hasret giderdi.





Dallas’taki programı yine Türkçe Olimpiyatları’ndan tanınan Tanzanyalı Amin sundu. Akıcı Türkçesi ile programı sunan Amin, seyircilerden büyük ilgi gördü.





Genç sanatçıların sahne aldığı gösteri, Zülfü Livaneli’nin klasikleşen eseri ‘Merhaba’ ile açıldı. Şarkıya çok sayıda izleyici de eşlik etti. Hemen ardından yine Livaneli’den bir eser vardı. Bu kez iki genç ses Mehlika ve Mehtap ‘Sürgün’ parçasını yorumladı.





Türkiye’nin zengin müzik kültürü, geniş bir yelpazede profesyonel sanatçıları aratmayan gençler tarafından icra edildi. Genç yetenekler Grup Yorum’dan ‘Uğurlama’, Manga’dan ‘Dursun Zaman’, Cem Adrian’dan ‘Kül’ eserlerini, büyük bir ustalıkla yorumladı.





Kırgızistan’dan Tariel, Fethullah Gülen’in ‘Bir Yiğit Vardı’ şiirini seslendirdi.







Amini, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Bizim Şarkımız’ şiirini, Türkçe Olimpiyatları ve IFLC sahnelerinden yetişen Xhoni ‘Aşılmaz’ı, Tariel ‘Kendine İyi Bak’ı yorumlayarak dinleyenleri Ahmet Kaya, Said ise ‘İtirazım Var’ şarkısıyla Müslüm Gürses yolculuğuna çıkardı.





Yeryüzü Mirasçılar Dallas’tan sonra 18 Ekim’de San Francisco ve 20 Ekim’de Los Angeles’da sahne alacak.