Yeryüzünün en zengin adamı uzaya çıkıyor, peki ya işler ters giderse?

New Shepard, 2015’ten bu yana 15 kez başarılı bir şekilde uçtu, ancak hiçbir zaman uzay aracında insan olmadı. Bu nedenle, nispeten güvenilir bir fırlatma sistemine sahip olsa da risk taşımaya devam ediyor.







YÜZDE 1’İ ÖLÜMCÜL BİR KAZA İLE SONUÇLANIYOR





Daha önce Federal Havacılık İdaresi’nde yardımcı yönetici olarak görev alan George Nield, uçuşla ilgili Insider’a şu şekilde konuştu; “Ticari bir uçakta uçmaktan yaklaşık 10.000 kat daha tehlikeli. Bunu daha güvenilir ve daha uygun maliyetli bir şekilde nasıl yapacağımızı öğrenmek için birçok insan, deneyim kazanmaya devam etmemiz gerektiğine inanıyor.” Nield’in bu yılın başlarında yazdığı bir analize göre, ABD’de insanlı uzay uçuşlarının yaklaşık yüzde 1’i ölümcül bir kazayla sonuçlandı.





Diğer birçok fırlatma sistemi gibi, New Shepard da bir kaçış sistemi ile birlikte geliyor. Roket arızalanmaya başlarsa yolcuları taşıyan kapsül, kendisini roketten ayırmaya programlandı.





New Shepard’ın tasarımının kıdemli direktörü Gary Lai, nisan ayında çevrimiçi olarak yayınlanan güvenlikle ilgili bir Blue Origin videosunda, astronotları uzaklaştırmak ve onları güvenliğe almak için programların tasarlandığını söyledi.





ACİL KAÇIŞ SİSTEMİ ÜÇ KEZ TEST EDİLDİ





Bezos ile birlikte Blue Origin’in New Shepard roketine binen ve aynı zamanda hayatlarını şirkete teslim edenler arasında ise Jeff Bezos’un kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki havacı Wally Funk ve 18 yaşındaki Hollandalı öğrenci Oliver Daemen olacak.





Her şey plana göre giderse, Bezos ve arkadaşları, salı günü Blue Origin’in Texas fırlatma rampasından kalkacaklar. Tüm uçuş otomatik gerçekleşecek ve uzay gemisini uçuran hiçbir pilot gemide olmayacak. Başarılı bir uçuş gerçekleştirmesi planlanan New Shepard için kötü bir senaryoya da hazırlanıldı.





Şirket, kapsülün kaçış sistemini bir kez fırlatma rampasında, bir kez havada ve bir kez uzayda olmak üzere üç kez test etti.





2012 yılında gerçekleşen ilk testte kapsül kendisini yerdeki bir standdan uzağa fırlattı. Bu, fırlatma rampasındaki kazalardan kaçabileceğini gösterdi. Ardından 2016 yılında Blue Origin, sistemi daha yüksek bir rakımda test etti.





2018 yılında şirket, kaçış sistemi testini uzaya taşıdı. New Shepard roketi ayrılıp düşmeye başladıktan sonra, kapsül hemen güçlendiricilerini ateşledi ve kendini Dünya’nın atmosferine itti, yere geri döndü ve güvenli bir iniş için paraşütlerini açtı.





Muhtemelen bu, New Shepard roketi herhangi bir yerde patlama tehdidinde bulunursa, kapsülün yolcularını güvenli bir yere taşıyabileceği anlamına geliyor.





Lai, “Kapsül, şimdiye kadar tasarlanmış veya uçurulmuş en fazla yedekli ve güvenli uzay uçuşu sistemine sahip” dedi.