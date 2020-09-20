Samanyolu Haber /Dünya / Yeşil apartman projesi kâbusa döndü! /20 Eylül 2020 17:13

Yeşil apartman projesi kâbusa döndü!

Çin’de yeşil konut projesi apartman sakinlerinin kâbusu oldu.

SHABER3.COM

Çin'in Çengdu şehrinde yeşil konut projesini yürüten emlak acentesine göre 826 dairenin tamamı bu yıl nisan ayında satıldı. 

Ancak modern bir eko-cennete benzemek üzere inşâ edilen konutlar kıyamet sonrasını anlatan bir filmin setine benziyor. Zira konut projesinde önemli problem yaşanıyor: Sivrisinekler de bu bitkileri çok seviyor.

Çengdu şehrindeki Qiyi Orman Bahçesi’ne sadece bir avuç ailenin taşındığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki apartmanlar 2018’de inşâ edildi ve her balkon, bitkilerin büyümesi için yeterli alan bulunacak şekilde tasarlandı.

BİTKİLER BALKONLARI YUTTU

Onlarla ilgilenecek kiracılar henüz taşınmadan 8 büyük bina bitkilerin ve sivrisineklerin istilasına uğradı. Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) haberine göre bitkiler, ihmal edilen bazı balkonları dallarıyla tamamen yuttu.

Budanmamış bitkilerin sardığı balkonların arkasındaki bazı pencerelerin kâğıtlarla kaplandığı müşahede edilidi. (Fotoğraf: Twitter)

Yeni evlerine taşınan bazı sakinlerin sivrisineklerle savaşmayı seçtiği anlaşıldı.  Az sayıda dairenin ışıklarının yandığı, balkonundaki bitkilerin de budandığı görüldü.

Çin devletine bağlı yayın kuruluşlarından Global Times’ta, siteye sadece 10 ailenin taşıdığı ifade edildi
 
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