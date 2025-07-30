Samanyolu Haber /Gündem / Yeşil Bursa 5'inci günde de alev alev yanıyor /30 Temmuz 2025 09:56

Yeşil Bursa 5'inci günde de alev alev yanıyor

Türkiye’yi saran orman yangınları, Bursa’da büyük bir felakete dönüştü. Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında başlayan yangın 5. gününde kontrol altına alınamadı. Çok sayıda mahalle tahliye edilirken, halk ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Türkiye genelinde yaz aylarının etkisiyle artan sıcaklıklar ve kuraklık, birçok bölgede orman yangınlarını beraberinde getirdi. Özellikle Ege, Marmara ve Karadeniz’in batı bölgelerinde çıkan yangınlar, hem doğal yaşamı hem de yerleşim alanlarını tehdit ediyor.

Yangınlara karşı yürütülen mücadele, havadan ve karadan tüm hızıyla sürerken, vatandaşlar da ekiplerle birlikte seferber oldu. Bu kapsamda Bursa'nın dağlık kesimlerinde günlerdir devam eden bir yangın, bölgede ciddi tahribata yol açtı.

BURSA'DAKİ YANGIN 5. GÜNÜNDE
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan orman yangını, beşinci gününe girerken hâlâ kontrol altına alınamadı. Yangının çıkış noktası olarak belirlenen Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nden alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle Harmancık yönüne ilerledi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye personeli, zorlu arazi koşullarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yerel halk da traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle ekiplere destek veriyor.

ÇOK SAYIDA MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Yangının yayılması sonucu Harmancık ilçesine bağlı Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak köyleri ile Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Yangının çıkışına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ufuk A. isimli şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin net olarak belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının yangın tamamen söndürüldükten sonra uzun süre devam edeceği vurgulanıyor.
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