Yeşil Bursa, artık KARA Bursa!

İğdir ve Narlıdere köylerinde kaydedilen dron görüntüleri çamla bezeli ormanlık alanın griye döndüğünü gösteriyor. Söndürülen ormandan geriye ise tüten görüntü ve griye dönüşmüş çam ağaçları kaldı.
DİĞER YERLERDE DE TEYAKKUZ DEVAM EDİYOR
Diğer yandan gün içinde yeniden fırtına ve lodos ile tüten ormanların yanması ve başka noktalara sıçrama ihtimaline karşı da ekipler sürekli bölgede teyakkuz halinde bulunuyor.
Osmangazi ilçesine bağlı boşaltılan Avdancık köyünde de yangının yerleşime yönelmeden önünün kesildiği öğrenildi.