Samanyolu Haber /Gündem / Yeşil Bursa, artık KARA Bursa! /27 Temmuz 2025 11:45

Yeşil Bursa, artık KARA Bursa!

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayıp Osmangazi'deki Avdancık köyünü de tehdit eden orman yangını, 100 hektardan fazla alanı kül etti. Tahliye edilen Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi'nin Avdancık köyündeki çamla bezeli ormanlık alandan geriye kül yığınları kaldı.

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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayıp Osmangazi'deki Avdancık köyünü de tehdit eden orman yangınında felaketin boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. 100 hektardan fazla alanı küle çeviren, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi'nin Avdancık köyündeki 485 hanedeki 1765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangına müdahale sabah olunca havadan da başladı.

İğdir ve Narlıdere köylerinde kaydedilen dron görüntüleri çamla bezeli ormanlık alanın griye döndüğünü gösteriyor. Söndürülen ormandan geriye ise tüten görüntü ve griye dönüşmüş çam ağaçları kaldı.



DİĞER YERLERDE DE TEYAKKUZ DEVAM EDİYOR

Diğer yandan gün içinde yeniden fırtına ve lodos ile tüten ormanların yanması ve başka noktalara sıçrama ihtimaline karşı da ekipler sürekli bölgede teyakkuz halinde bulunuyor.

Osmangazi ilçesine bağlı boşaltılan Avdancık köyünde de yangının yerleşime yönelmeden önünün kesildiği öğrenildi.

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