'Yeşil' gazeteci Saygı Öztürk'ü aradı... İlginç iddialar!

Türkiye'nin faili meçhul cinayetler ile sarsıldığı dönemde adı sürekli cinayetler ile gündeme gelen, bir dönem MİT'e, bir dönem emniyete, bir dönem jandarmaya çalıştığı söylenen Yeşil hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.





Sözcü'den Saygı Öztürk, bundan 2 gün önce çalışırken kendisine bir telefon geldiğini ve karşı tarafın 'Ben Yeşil' dediğini ifade etti. Öztürk duyduğu cümlenin ardından kendisinin gerçekten Yeşil (asıl adı Mahmut Yıldırım) olup olmadığını anlamak için geçmişte yazdığı haberler ile ilgili sorular sordu.





SURİYE'DE KALDIĞINI SÖYLEDİ

Yeşil olduğunu iddia eden kişi 1953 doğumlu olduğunu ve karaciğer nakli olduğunu söylemesinin ardından sağlık durumunun iyi olmadığını, nakil işleminin de başka isimle yapıldığını bu konuda da kendisine ünlü bir ismin yardımcı olduğunu öne sürdü.





Uzun süre Azerbaycan'da yaşadığını söyleyen Yeşil olduğun ifade eden şahıs, şu anda Türkiye sınırına yakın bir yerde, Suriye'de güvendiği bir ülkücü dostunun yanında kaldığını ifade etti.





İHANETE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Emekli binbaşı Cem Ersever'i kendisinin öldürdüğü söylentilerinin doğru olmadığını kaydeden kişi, çok şeyler yaptığını ancak kimseye ihanet etmediğini söylemesinin ardından en büyük ihanetlerden birisini Suriye'de yaşadığını şu şekilde anlattı:





"Evet, Abdullah Öcalan'ı Şam'da kaldığı evde bombalı araçla öldürecektik. Bu olayda benimle birlikte bir bayan iki üsteğmen, Bursa Özel Tip Cezaevi'nden alınarak getirilen ismini vermek istemediğim bir kişi ile başka bir arkadaşımız vardı. Orada aslında Abdullah Öcalan'ı ortadan kaldırmamız mümkünken, ihanete uğradık.





Başarısız bir suikast girişimi oldu. Bize yardımcı olan Suriyeli aracı uzağa park edince bütün plan bozuldu."





KONYA'DA YAKALANMIŞ

Yeşil olduğunu iddia eden kişi eski görünümünden eser kalmadığını düşünmesi ile bir dönem Türkiye'ye geldiğini, Konya'dayken yakalandığını ancak emri kimin verdiğini söylemeyip verilen talimat ile serbest bırakıldığını belirtti.





Abdullah Çatlı ile aralarının bozuk olduğu iddialarının doğru olmadığını kaydeden kişi, eski MİT müsteşarı Teoman Koman'ın her zaman desteğini gördüğünü aktardı.





Yeşil olduğunu iddia eden kişi PKK ile devlet mücadelesinde Hizbullah'ın devlet tarafından desteklendiğini öne sürdü:





"PKK ile mücadele edildiği sırada özellikle il ve ilçelerde Hizbullah örgütü Devlet tarafından desteklendi ve PKK'ya karşı kullanıldı. Hizbullah'ın o dönemde kurulması başarıydı. PKK'ya çok büyük zayiatlar verdirildi."





DEVLET YERİNİ BİLİYORMUŞ

Saygı Öztürk, Yeşil olduğunu iddia eden kişiye oğlunun adını sorduğunu, buna cevap aldığını ancak şahsın oğlu ile olumsuz sözlerinin olduğunu ifade etti. Suriye'de bulunduğu yerin devlet tarafından bilindiğini kaydeden kişi, telefonu kapatmak zorunda olduğu için yeniden Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini söylemedi.





Yeşil olduğunu ifade eden kişi başka bir zaman yine arayacağını belirti. Saygı Öztürk, Yeşil olduğunu iddia eden kişinin öldüğü ya da yaşadığına dair bilginin olmadığını ancak Yeşil'in yaşadığını birilerine duyurmak istemiş olabileceğini kaydetti.