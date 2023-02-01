Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

"Kuyruklu yıldız hiç geri dönmeyecek ve yoluna devam edecek"

Bu kuyruklu yıldız neden özel?

Neden yeşil?

Yeşil kuyruklu yıldızı ne zaman göreceğiz?

Bilim insanlarının verdiği tavsiyeler neler?

Kuyruklu yıldızı görmek için gece gökyüzünde nereye bakmak gerekir?

Bilim insanları çarşamba gecesi şehrin parlak ışıklarından uzak, oldukça karanlık bir yere gidilmesi durumunda yıldızın çıplak gözle izlenebileceğini söylüyor.İngiliz Kraliyet Gözlemevi astronomlarından Jake Foster, "Kuyruklu yıldız şu anda gökyüzümüzün kuzeyinde, tam kuzeydeki kutup yıldızı Polaris'e yakın" dedi.Yeşil kuyruklu yıldız, yeryüzüne en yakın mesafe olarak 42 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.Bu, mesafe Ay'ın ortalama uzaklığının yaklaşık 109 katı, ancak kuyruklu yıldız parlak olduğu için bazı bölgelerde gece gökyüzünde görülebilecek.Greenwich Kraliyet Gözlemevi’nde çalışan gökbilimci Jessica Lee, Newsweek dergisine yaptığı açıklamada, bu kuyruklu yıldızı dünyadan bir daha görememe şansının çok yüksek olduğunu belirterek, “Bazı tahminler, bu kuyruklu yıldızın yörüngesinin o kadar eksantrik olduğunu ve artık bir yörüngede olmadığını gösteriyor. Yani buna göre kuyruklu yıldız hiç geri dönmeyecek ve yoluna devam edecek” dedi.Bilim insanlarına göre ilk defa geçen yıl mart ayında “Zwicky Transient Facility” tarafından keşfedilen ZTF, taş devrinden bu yana bir daha Dünya'nın kozmik komşusu olmadı.Bilim insanları, ZTF’nin 50 bin yılda bir Güneş'in yörüngesinde döndüğü yönündeki hesaplamaları göz önüne alındığında son olarak Neandertallerin yaşadığı dönemde bu yeşil kuyruklu yıldız Dünya'nın en yakın bölgesinde geçtiği sonucuna ulaştı.Gökbilimciler tarafından Mart 2022'de Kaliforniya'daki Zwicky Geçici Tesisi'nde keşfedildi. Yemyeşil parıltısı nedeniyle "yeşil kuyruklu yıldız" olarak adlandırılan bu kuyruklu yıldızın, güneş sisteminin en uzak kısmında var olduğuna inanılan buzlu cisimler topluluğu olan Oort bulutundan geldiği düşünülüyor.Yıldızın Dünya'dan görülebildiği en son zaman taş devri olduğu biliniyor.Yeşil parıltı bu kuyruklu yıldıza özgü değil. Bu rengin güneşten gelen ışık ile diatomik karbon arasındaki etkileşimden kaynaklandığı düşünülüyor.Kuyruklu yıldız güneşe yaklaşırken daha büyük karbon bazlı maddeler güneş ışığı tarafından parçalandığında bu renk onun baş kısmında ortaya çıkıyor.NASA'ya göre, Kuzey Yarımküre'de, yeşil kuyruklu yıldız şafaktan hemen önce görünecek.Amatör astronomlar, ZTF’yi görebildiklerini göstermek için şimdiden kuyruklu yıldızın fotoğraflarını çekmeye başladı.Kuyruklu yıldızın 1 Şubat'ta en parlak şekilde görülmesi bekleniyor. Ancak bunun için Ay’ın parlak olmaması gerekiyor.Kuyruklu yıldızın çok açık, çok karanlık bir gökyüzünde optik yardım olmadan bir nesnenin görülebileceği en sönük haliyle görülme imkanı belki söz konusu olacak.İlk başta yeşil kuyruklu yıldızı tespit etmek için bir teleskop gerekecek. Ancak ZTF Dünya'ya yaklaştıkça meraklılar, dürbünle ve hatta çıplak gözle de gök cismini görebilecek.NASA son yaptığı açıklamada, “kuyruklu yıldızlar herkesin bildiği gibi tahmin edilemez, ancak bu kuyruklu yıldız parlaklıkla ilgili mevcut eğilimi devam ederse dürbünle tespit edilmesi kolay olacak ve karanlık gökyüzü altında çıplak gözle görülebilmesi de mümkün olacak.” tespitinde bulundu.En iyi izleme için bulutsuz bir gecenin olması ve şehir ışıklarından uzaklaşmak gerekiyor. Ay ufkun altındayken gökyüzü daha da karanlık olacak.Bir kentsel alanın yakınında olanlar, ışıkların kuyruklu yıldızı çıplak gözle boğması ihtimaline karşı dürbün veya hatta bir teleskoba başvurabilir."EarthSky.org" isimli siteye göre, Kuyruklu yıldız şu anda Herkül sınırına yakın Boötes takımyıldızından geçerken görülebiliyor.ZTF, kutup yıldızı olan Polaris'e doğru ilerliyor.Uzay araştırmaları yapan WM Keck Ensitüsü Müdürü Thomas Prince, "ZTF’yi, büyük bir olasılıkla diğer yıldızlardan ayırmak mümkün. Çünkü diğer yıldızlara kıyasla biraz daha bulanık görünecek” dedi.ZTF’nin Güney Yarımküre'de 10 Şubat'ta Mars'tan yaklaşık 1,5 derece uzakta olacağını ve bunun da kol uzunluğu dikkate alındığında serçe parmağı genişliğinde olacağını kaydeden Prince, “Gökyüzünde parıldayan Mars'ı bulabilirseniz, kuyruklu yıldız için hemen etrafına bakın” tavsiyesinde bulundu.