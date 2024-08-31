'Yeşil' maskesi takan Sakaryaspor taraftarları gözaltında, kulüp başkanı istifa etti





Geçtiğimiz yıl oynanan Amedspor Bursaspor maçında da Bursaspor tribünlerinde Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın fotoğrafları açılması kamuoyunda tepki toplamıştı.





KULÜP BAŞKANI İSTİFA ETTİ



Öte yandan Amedspor-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.







Geçen hafta oynanan Amedspor ve Sakaryaspor maçında bir grup Sakaryaspor taraftarının Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın maskeleri ile maça gittiği ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre tepkiler sonrası harekete geçen emniyet 11 taraftarı gözaltına aldı. Gözaltına alınan taraftarlara destek olmak isteyen bazı Sakaryasporlular geceyi emniyet binası önünde geçirdi.Amedspor geçtiğimiz hafta İstanbul Olimpiyatı Stadyumu’nda Sakaryaspor ile karşılaşmıştı. Maçın ardından sanal medyada paylaşılan görüntülerde maça giden bir grup Sakaryaspor taraftarının faili meçhul cinayetlerle tanınan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın fotoğrafından maske yaptığı, bu maskelerle maça gittiği ortaya çıkmıştı.Susurluk olayından sonra kimliği ortaya çıkan 'Yeşil' kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım, 3 Mayıs 1953 senesinde Bingöl'ün Solhan ilçesinin Dincik köyünde dünyaya geldi. 1974 senesinde Kıbrıs Barış Harekatına katıldı ve daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çalışmaya başladı.Dört yıla yakın bir zamanda farklı görevlerde bulunan Yıldırım, bu nedenle farklı isimlerle de tanındı. Operasyonlarda terör örgütü mensubu gibi giyinmiş ve güvenlikler tarafından fark edilebilmek için yeşil fular takmıştır. Bu nedenle 'Yeşil' kod adıyla biliniyor.Çeşitli faili meçhuller cinayetlerin arkasındaki isim olduğu iddia edilen Yıldırım, Türkiye'yi terk edip Şam'da yaşamaya başladı.1996 yılında ise Şam'da güvenlik görevlileri tarafından bulundu. O dönemin başbakanı Mesut Yılmaz, Yıldırım'ın öldürüldüğünü açıkladı. Deşifre edildikten sonra sadece MİT'te değil, JİTEM'de bulunduğu da ortaya çıktı.