Samanyolu Haber /Gündem / 'Yeşil' maskesi takan Sakaryaspor taraftarları hakkında sıcak gelişme /01 Eylül 2024 09:33

'Yeşil' maskesi takan Sakaryaspor taraftarları hakkında sıcak gelişme

Amedspor maçına faili meçhul cinayetlerin tetikçisi olan 'Yeşil' kod adıyla tanınan Mahmut Yıldırım'ın maskeleriyle giden ve büyük tepki toplayan 11 Sakaryaspor taraftarı gözaltına alındı. Sakaryasporlular, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Geçen hafta oynanan Amedspor ve Sakaryaspor maçında bir grup Sakaryaspor taraftarının Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın maskeleri ile maça gittiği ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre tepkiler sonrası harekete geçen emniyet 11 taraftarı gözaltına aldı. Gözaltına alınan taraftarlara destek olmak isteyen bazı Sakaryasporlular geceyi emniyet binası önünde geçirdi.

EMNİYETTEKİ İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Haklarında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 taraftar ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. İfadeleri alınan taraftarlar emniyetten ayrıldı.

NE OLMUŞTU?
Amedspor geçtiğimiz hafta  İstanbul Olimpiyatı Stadyumu’nda Sakaryaspor ile karşılaşmıştı. Maçın ardından sanal medyada paylaşılan görüntülerde maça giden bir grup Sakaryaspor taraftarının faili meçhul cinayetlerle tanınan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın fotoğrafından maske yaptığı, bu maskelerle maça gittiği ortaya çıkmıştı.
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