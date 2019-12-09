Yeşil ve gri pasaportlular 2020 itibarıyla Avrupa'ya direkt giremeyecek

EuroEsia Global Visa Services'in yaptığı bildirime göre, Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat etme özgürlüğüne sahip vatandaşlar için vizesiz seyahat etme kısıtlaması getirildi.





Bundan böyle, Avrupa seyahati için vizeden muaf tutulan kişiler de seyahatleri öncesinde ilgili ülkeye giriş izni almaları gerekecek.







Vizesiz seyahat hakları, alınan karar gereğince kısıtlanırken, Avrupa Parlemento'sunun duyurusuna göre; 2020 yılında Avrupa ülkelerinden birine seyahat etmek isteyen yeşil ve gri pasaport sahibi Türkiye vatandaşlarının seyahatlerinden önce ETIAS sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.





Yapılan kayıt işlemi sırasında yolcuların, giriş izni alabilmek için belirli bir miktar harç bedeli ödemeleri de gerekiyor.





KARARIN GEREKÇELERİ





18 yaş altı ve 70 yaş üzeri yolcular, ilgili harç bedelinden muaf tutulacak. Uygulama ile yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının vize muafiyet hakları saklı tutulurken, Avrupa'ya girişlerde seyahat izni almaları zorunlu koşuluyor.





Yeni yürürlüğe giren yasanın öncelikli amacının güvenlik olduğunu beyan eden Avrupa Parlementosu; sınır kontrolünün sağlanması, salgın tehlikesi, yasadışı göç, güvenlik tehdidi ve kendi ülke vatandaşlarını korumak gibi gerekçelerle böyle bir kararı aldığını bildirdi.





ÖN KONTROLDEN GEÇİRİLECEK





Yeşil ve gri pasaporta sahip Türkiye vatandaşlarının Avrupa'ya giriş izni başvurusunda bulunması 2020 itibariyle geçerli olacak. Ancak her başvuru sahibi yolcunun sunmuş olduğu evraklar koşulsuz kabul edilmeyecek ve ön kontrolden geçecek.





Herhangi bir göç durumu ya da güvenlik tehditi unsuru ile karşılaşılması halinde başvurular geri çevrilip, Avrupa'ya giriş izni başvuruları reddedilebilecek.



