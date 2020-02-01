Samanyolu Haber /Kültür / Yeşilçam'ın Ömercik'i hayatını kaybetti /01 Şubat 2020 22:30

Yeşilçam'ın Ömercik'i hayatını kaybetti

"Ömercik" rolleri ile tanınan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmezi mide kanseri tedavisi görüyordu.

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"Ömercik" rolleri ile tanınan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ömer Dönmez, hayatını kaybetti. 

Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Dönmez'in hayatını kaybettiğini duyurdu. 

MİDE KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Acar, paylaşımında, "Dayım Ömer Dönmez’i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazını müteakip Üsküdar Selimiye Camii’nden kalkacaktır." ifadelerini kullandı.
 
61 yaşında hayatını kaybeden Dönmez, bir süredir mide kanserine karşı tedavisi görüyordu. 

ÖMER DÖNMEZ KİMDİR?

1959'da Sakarya'da dünyaya gelen Ömer Dönmez, 4 yaşında oyunculuğa başladı. Dönmez, 1960’lı ve 1970’li yıllarda "Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses", "Ayşecik ile Ömercik", "Hayat Sevince Güzel" filmlerinin de aralarında olduğu 40’a yakın filmde oynadı. 

Dönmez, 17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza sebebiyle sol gözünü kaybetmişti. 

Arabanın gevşeyen kelebek camı vidasını sıkmak için elindeki tornavidayla çalışırken, yukarıdaki delikten bakmak isteyince kayan tornavida gözüne saplanmıştı. 

Daha sonra bir süre büfecilik ve taksicilik yaptı. 

Ömer Dönmez en son "İkinci Bahar" dizisinde bir kuruyemişçi rolünü üstlenmişti. 

Filmlerdeki değişmez rol arkadaşı "Ayşecik" olarak tanınan Zeynep Değirmencioğlu ise Dönmez'in kuzeniydi.
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