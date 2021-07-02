Samanyolu Haber /Gündem / Yeşilçam'ın Tarkan'ı vefat etti /02 Temmuz 2021 09:44

Yeşilçam'ın Tarkan'ı vefat etti

Yeşilçam'ın tecrübeli isimlerinden Kartal Tibet hayatını kaybetti. Kartal Tibet oyuncu, senarist ve yönetmen olarak bir dönemin önemli sinema filmlerine imza atmıştı.

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Yeşilçam sinemasının usta ismi, ünlü oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet yaşamını yitirdi. 82 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Canova, “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim” dedi.

KARTAL TİBET KİMDİR?

1938 doğumlu Kartal Tibet, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar Ankara’da tiyatro oyunculuğu yaptı. Suat Yalaz’ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan’ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay’dan Gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlendi. Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın’ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı. Karaoğlan’ın Orta Asya’da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet’in başrolü üstlendiği 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora’nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka’nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti. Tibet daha sonra Sezgin Burak’ın yarattığı Tarkan’ı, 1969’da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970’te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971’de Tarkan: Viking Kanı, 1972’de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973’te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Tosun Paşa filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı.

Önemli filmleri arasında Ölmeyen Aşk, Dağlar Kızı Reyhan, Senede Bir Gün, Sultan, Zübük, Gol Kralı ve Şalvar Davası yer alıyor.

1993 – 1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba (dizi)’sinin ilk 13 bölümünü, 2007 yılında Kanal D’de yayınlanan Zoraki Koca adlı televizyon dizisini yönetti. 2008 yılında Show TV’de yayınlanan Hayat Güzeldir dizisinin yönetmenliğini üstlendi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

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