Samanyolu Haber /Gündem / Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi /08 Aralık 2021 10:46

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Giresun Şebinkarahisar'da 18 Kasım 2021 tarihinde, Nesko Madencilik A.Ş. şirketinin işlettiği madende atık barajı patladı, Kızılırmak ve havzasına 4.500 ton atık maden (kurşun, çinko ve bakır) akmaya devam ediyor. Uzmanlar bunun Çernobil kadar önemli bir çevre felaketi olduğu konusunda hemfikir ama, Erdoğan rejimi sağır, Havuz Medyası dilsiz!.. Türkiye'den ve Dünya'dan gizleniyor!..

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Twitter kullanıcısı Sinan Elver, attığı sıralı tweetlerle, Çernobil nükleer Santrali'nin patlaması kadar önemli bir çevre felaketini paylaştı.

Sinan Elver'in tweetleri şu şekilde:

Giresun Şebinkarahisar'da 18 Kasım 2021 tarihinde Çernobil kadar önemli bir çevre olayı Türkiye'den ve Dünya'dan neredeyse gizlenmiş. Nesko Madencilik A.Ş. şirketinin işlettiği madencilikte baraj seti yıkılıyor ve 4.500 ton atık maden (kurşun, çinko ve bakır)



Raporu henüz açıklanmayan ve siyanür olma olasılığı yüksek olan bu atığın Şebinkarahisar üzerinden Kelkit vadisine oradan ise Yeşilırmak havzasına aktığını; Tatlı su balıkçılığı, hayvancılık ve tarımı tarifsiz ve tanımsız şekilde yok ettiğini Şebinkarahisar'dan Tokat'ın ilçeleri olan Reşadiye'ye oradan Niksar ve Erbaa'da tüm tarımı yok ettiğini, gelecekte çıkacak olan mahsülün ise muhtemelen yüksek kanserojen etkileri ile baş göstereceğini biliyoruz ama susuyoruz.

Sadece Giresun ve Tokat değil, Sivas ve Samsun ile birlikte Orta Karadeniz ve Kuzey İç Anadolu'nun tamamı Yıldızlar Holding bünyesinde yer alan Nesko Maden tarafından yok edildi.

Amerika ve Avustralya ile yarışan Ceviz, İspanya ve İtalya ile yarıştığımız Domates ve ihracatta önemli yeri olan Ala Balık tesisleri artık zehirli.

HES ile sırtına hançer vurulan Yeşilırmağın kalbi Kelkit Vadisi şimdi Nesko Madencilik tarafından tamamen yok edildi.






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Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

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