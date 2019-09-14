Samanyolu Haber /Dünya / Yeşiller: Erdoğan’a hakaret davası kabul edilemez /14 Eylül 2019 00:00

Yeşiller: Erdoğan’a hakaret davası kabul edilemez

Yeşiller partisi lideri Baerbock, eski vekil Memet Kılıç hakkında Türkiye’de Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açılmasına tepki gösterdi. Baerbock, Alman hükümetinin bunu “Açık bir şekilde eleştirmesini” istedi.

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Alman Yeşiller partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock, eski milletvekili Memet Kılıç hakkında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten dava açılmasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Die Welt gazetesine konuşan Baerbock, bu tutumun Alman hükümeti tarafından çok açık bir şekilde eleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kılıç'ın "Erdoğan'ın cihatçılara silah sevkiyatındaki rolünü" eleştirdiğini hatırlatan Baerbock, gazeteci Can Dündar vakasında da görüldüğü gibi Ankara'nın bu konuda "özellikle sinirli" bir tepki verdiğini söyledi.

Yeşiller Eş Başkanı Baerbock, eski vekil ve avukat Kılıç hakkında dava açılmasının "Fiilen sadece ülkeye giriş yasağı olmadığını, bunun Türkiye ve Almanya’da avukatlık ruhsatı bulunması nedeniyle aynı zamanda mesleği icra etme yasağı olduğunu" söyledi.

Yeşiller partisi eski milletvekili Memet Kılıç hakkında online yayın yapan ABC Gazetesi'ne Temmuz 2017'de yaptığı açıklamalar nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açılmıştı. Memet Kılıç’ın avukatı Veysel Ok, Kılıç’ın bir ile dört yıl arasında değişen hapis cezası ile tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Kılıç’ın ilk duruşması 17 Aralık'ta Ankara'da görülecek.

52 yaşındaki eski vekil, Heidelberg'de avukatlık yapıyor. Kılıç'ın aynı zamanda avukat olarak Ankara'da da kaydı bulunuyor.

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