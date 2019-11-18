Yeşiller'den yaptırım baskısı

Yeşiller Partisi iki gün süren parti kongresinde Kuzey Suriye’ye yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye’ye yönelik 17 maddeden oluşan yaptırım önergesi hazırladı.







Söz konusu önergede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hükümet üyelerinin yanı sıra ordu mensuplarına ekonomik yaptırımların düzenlenmesi isteniyor. Yeşiller Partisi konuyu Avrupa’ya taşıyacak.





Türkiye ile her türlü silah ve teçhizat satışının tamamen durdurulmasını kapsayan önerge, AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatının sonlandırılması, Alman Tornoda keşif uçaklarının Suriye ve Irak’tan çekilmesi gibi maddeler içeriyor.





Önergede, “Almanya’dan Türkiye’ye yapılan ihracata güvence sağlayan Hermes kredi ve yatırım garantisinin kaldırılması” maddesi de bulunuyor.Önergede Alman ordusunun Suriye ve Irak’taki IŞİD ile mücadele görevine son verilmesi de istendi.





Parti kongresine önergeyi sunan Parlamento Yeşiller Partisi Grubu Başkan Yardımcısı Agnieszka Brugger “Bu karar sadece bizimle sınırlı kalmayacak, Avrupa’ya da taşıyacağız. Yeşiller Partisi olarak Avrupa dışişleri bakanlarının Türkiye’ye karşı gerekli caydırıcı yaptırımları uygulamaması çok kötü. Sadece her ülke Türkiye’ye silah satışı konusunda bir tavır almakla yetindi” diyen konuştu.





Rûdaw’a konuşan Yeşiller Partisi Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Milletvekili Berivan Aymaz da şu ifadeleri kullandı:





“Bu önergede Ortadoğu’nun geleceği için şeffaf bir şekilde Kürt sorununun siyasi barışçıl bir şekilde çözülmesi oldukça büyük önem teşkil ediyor. Kürt sorunu çözülmeden bölgede istikrarın sağlanması mümkün değil. Sorunun çözülmesi için Kürt temsilcilerin Esad sonrası süreçte de varlıklarını korumak için komisyonlarda yerlerini almaları gerekiyor.”