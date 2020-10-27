Yeter Artık!

Nazan Bozkurt KHK ile ihraç edilen bir nüfus memuruydu. Solcuydu ve sadece işini geri istediği ve hakkını aradığı için 13 Ağustos’ta evinden alındı ve sonrasında tutuklandı. Gözaltındayken yaşadıklarını kulaklarıyla duyanlar sözlerle ifade etmekten haya ettiler. O dışarıdayken sağcı solcu demeden herkesin hak arayışına destek veriyordu ama o tutuklandığında sendikasından bile ihraç edildi. Fatma Görmez ise mütedeyyin bir öğretmendi ve yaşadıklarına katlanabilmek için Hz Eyyüb Aleyhisselam’ın sabrı gerekiyordu. Onların unutulmayacak hikayelerini kayda geçsin ve tarihe not düşülsün diye bir kere daha sosyal medyaya taşıyoruz.

“Raindrops buluşma yerimiz olsun."