Samanyolu Haber /Gündem / Yeter Artık! /27 Ekim 2020 13:15

Yeter Artık!

Nazan Bozkurt ve Fatma Görmez’i aynı satırlarda misafir ediyor Ödünç Kelimeler bu hafta.

SHABER3.COM

Nazan Bozkurt KHK ile ihraç edilen bir nüfus memuruydu. Solcuydu ve sadece işini geri istediği ve hakkını aradığı için 13 Ağustos’ta evinden alındı ve sonrasında tutuklandı. Gözaltındayken yaşadıklarını kulaklarıyla duyanlar sözlerle ifade etmekten haya ettiler. O dışarıdayken sağcı solcu demeden herkesin hak arayışına destek veriyordu ama o tutuklandığında sendikasından bile ihraç edildi. Fatma Görmez ise mütedeyyin bir öğretmendi ve yaşadıklarına katlanabilmek için Hz Eyyüb Aleyhisselam’ın sabrı gerekiyordu. Onların unutulmayacak hikayelerini kayda geçsin ve tarihe not düşülsün diye bir kere daha sosyal medyaya taşıyoruz. 
“Raindrops buluşma yerimiz olsun."
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