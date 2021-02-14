Uzmanlar, insanlara yanlarında sürekli su taşımalarını, gün boyunca sekiz bardak yani yaklaşık iki litre su içmeleri tavsiye ediyorlar.







Peki, yeteri kadar su tüketiyor muyuz?





Web Tekno’da yer alan habere yeteri kadar su içmediğinizi gösteren 10 işaret.





1- Sürekli ağız kuruluğu yaşıyorsunuz





Su tüketmek boğaz ve ağızdaki mukus zarlarının salgılarını bir anlamda tazeler. Böylece ağzınız tükrük ile düzenli bir şekilde nemli kalır. Eğer sürekli boğaz kuruluğunuz varsa daha çok su içmelisiniz.





2- Cildiniz diğer insanlardan daha kuru





Cildiniz vücudunuzdaki en büyük organdır. Bu nedenle ciddi anlamda su tüketir. Eğer yeterince su tüketmiyorsanız, bu durumda cildinizde kuruluklar başlayacaktır. Böyle bir durum fark ettiyseniz, kesinlikle önleminizi almalısınız.





3- Çok susuyorsunuz





Eğer susadığınızı fark ettiğiniz anda diliniz damağınız iyice kuruyorsa, kesinlikle az su içiyorsunuz demektir. Vücudunuzun uyarılarına biraz daha özen gösterin ve sık aralıklarla azar azar da olsa su tüketin.





4- Gözlerinizde kuruluk mevcut





Evet, az su içmek gözlerde de kuruluk yapar. Su olmayınca gözleriniz kan çanağına döner ve kuruluk hissedersiniz. Bu durum uzun sürerse gözleriniz zarar da görebilir. Siz iyisi mi, bol bol su için.





5- Sıklıkla eklem ağrıları çekiyorsunuz





Kemik disklerinin yüzde 80’i sudur. Bu da herhangi bir dehidrasyon durumunda, kemiklerinizde ağrıların başlayacağının bir anlamda garantisi demektir. Sürekli eklem ağrısı çekiyorsanız, bu az su içtiğinizden kaynaklanıyor olabilir.





6- Kas kütleniz son zamanlarda azalmaya başladı





Kaslar da büyük su kütlesi taşır. Egzersizlerden önce, egzersiz sırasında ve sonrasında su içmek kaslarınıza fayda sağlar. Bu sayede vücudunuz daha sağlıklı bir çalışma düzeni sağlar.





7- Hastalıklarınız normalden uzun sürüyor





Su içmek vücudunuzdaki toksinleri sürekli boşaltmanızı sağlar. Organlarınız tıpkı bazı makineler gibi filtreleme işlemi görür. Ancak bu makineleri yeterince yağlamazsanız, çalışmamaya başlarlar. Makine parçaları için yağ ne ise organlarımız için de su odur. Eğer yeterince su tüketmezseniz, vücut kendi iç kaynağındaki suya yönelir ve hasta olunca uzunca bir süre iyileşmezsiniz.





8- Yorgun ve letarjik Hissediyorsunuz





Eğer vücudunuz susuz kalırsa, ihtiyacı olan suyu kanınızdan ödünç almaya başlar. Bu da kandaki oksijen oranını düşürür. Kandaki oksijen oranının azalması, uykusuzluğa ve yorgunluğa sebep olur.





9- Sürekli mideniz kazınıyor





Susuzluk, mide kazınmalarına sebep olur ve aç olduğunuzu hissedersiniz. Gece atıştırmalarına sebep olan mide kazınmaları, bu nedenle meydana gelmektedir. Bu durumu fark ettiğinizde mutlaka su içiniz.





10- Sindirim zorlukları yaşıyorsunuz





Susuzluğun mukus tabakasına fayda sağladığından daha önce bahsetmiştik. Ancak bu durum sadece boğaz ve ağız içine etki etmiyor, bütün bir sindirim sistemini etkiliyor. Çünkü mukus tabakası midemizde ve vücudumuzun birçok yerinde mevcut. Eğer sindirim problemleri yaşıyorsanız, uzmanlar daha çok su tüketmenizi öneriyorlar.