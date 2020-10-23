"Yeterince kan döküldü" diyerek imza attılar!

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu.





Birleşmiş Milletler, Libya'daki askeri müzakerelerde tarafların "tarihi bir başarı" elde ettiğini duyurdu. Yıllardır iç savaşın sürdüğü ülkede ateşkese varıldığı belirtildi.





Libya'da Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) ve Halife General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LUO), İsviçre'nin başşehri Cenevre'de devam eden müzakerelerde kalıcı ateşkes antlaşmasını imzaladı.





Tarafların müzakereleri gelecek ay Tunus'ta devam edecek.





Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, taraflara, "Yol uzun ve zaman zaman zordu. Vatanseverliğiniz ileri giden yolunuzdu ve ateşkeste anlaşmanızı sağladı." dedi.





YETERİNCE KAN DÖKÜLDÜ!





BM destekli UMH delegasyonunun başkanı Ali Abuşahma, "Yeterince acı çektik, yeterince kan döküldü. Libya'nın tüm topraklarındaki ve özellikle de güneyindeki acılara son vermeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UMH'ne destek vermek için Libya'ya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanları, yüksek rütbeli subaylar ve paralı savaşçılardan müteşekkil birlikler göndermişti.