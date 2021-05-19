Samanyolu Haber /Dünya / Yeterli aşı bulamayan Sağlık Bakanı görevden alındı /19 Mayıs 2021 09:37

Yeterli aşı bulamayan Sağlık Bakanı görevden alındı

Ukrayna'da Covid-19'la mücadelede yeterli aşı sağlayamayan Sağlık Bakanı görevden alındı. Reuters'ta yer alan habere göre, Ukrayna Parlamentosu, yeterli aşı bulamadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanı Maksym Stepanov'un görevine son verdi.

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Ukrayna Parlamentosu, Covid-19 salgınıyla mücadelede yeterli aşı dozu sağlayamadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanı Maksym Stepanov'u görevden alma kararı verdi. 

Ukrayna salgından aşılamanın geciktiği ülkeler arasında yer alıyor. 18 Mayıs tarihi itibariyle 41 milyonluk nüfustan 948 bin 330 yurttaşa aşının ilk dozu yapıldı.

Geçtiğimiz hafta ülkenin Başbakanı Denys Shmygal parlamentoya verdiği demeçte, “2021 yılında bakanın ana görevi aşılama ve yeterli miktarda aşı bulmaktır. Bu konuda ilerleme çok yavaş ilerledi” ifadelerinin kullanmıştı. Ardından parlamentodan Stepanov'u görevden almasını istedi.

Shmygal açıklamasının devamında, Stepanov'un etkili bir şekilde çalışmadığını da dile getirdi.

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